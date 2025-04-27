Piyangodan Zengin Olduktan Sonra Evlilik Hayaliyle Yanıp Tutuştuğu Nişanlısından Ayrılan Kadın

'Piyangodan zengin olsak da istediğimiz her şeyi alsak' dediğimiz anlar olmuştur. Sizler de takdir etseniz ki bol miktarda para, bazı kişileri radikal bir şekilde değiştirebiliyor.

Alyssa isimli bir kadın, pandemi zamanı aldığı rastgele bir piyango bileti satın aldı. Sonrasında ise ilişkilere ve evlilik kavramına bakış açısı son derece değişti. Uzun süredir evlilik hayali kurduğu nişanlısından ayrıldı, farklı bir yol çizmeye karar verdi.

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