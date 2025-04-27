onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Piyangodan Zengin Olduktan Sonra Evlilik Hayaliyle Yanıp Tutuştuğu Nişanlısından Ayrılan Kadın

Piyangodan Zengin Olduktan Sonra Evlilik Hayaliyle Yanıp Tutuştuğu Nişanlısından Ayrılan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 18:51

'Piyangodan zengin olsak da istediğimiz her şeyi alsak' dediğimiz anlar olmuştur. Sizler de takdir etseniz ki bol miktarda para, bazı kişileri radikal bir şekilde değiştirebiliyor.

Alyssa isimli bir kadın, pandemi zamanı aldığı rastgele bir piyango bileti satın aldı. Sonrasında ise ilişkilere ve evlilik kavramına bakış açısı son derece değişti. Uzun süredir evlilik hayali kurduğu nişanlısından ayrıldı, farklı bir yol çizmeye karar verdi.

Detaylar içeriğin devamında!

Kaynak: https://nypost.com/2025/03/19/lifesty...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Para insanı değiştirir" cümlesi, zaman zaman gerçek olabiliyor.

"Para insanı değiştirir" cümlesi, zaman zaman gerçek olabiliyor.

Özellikle daha yüksek maaşlı bir işe giren ya da piyango tutturan bir kişi, 180 derece değişir.

Alyysa Mosley isimli bir kadın da bu cümlenin timsali niteliğinde desek abartmayız. Pandemi zamanı rastgele bir şekilde piyango bileti aldıktan sonra hayatı değişti. Piyangoyu kazandığını ilk başlarda sır gibi saklayan Alyysa, sonrasında en yakın arkadaşına açmaya karar verdi.

Zengin olduktan sonra ilk işi, sizler de takdir edersiniz ki 9-5 çalıştığı beyaz yakalı işini bırakmak oldu.

Zengin olduktan sonra ilk işi, sizler de takdir edersiniz ki 9-5 çalıştığı beyaz yakalı işini bırakmak oldu.

Fakat Alyssa için bu karar sadece büyük değişimin ayak sesleriydi. İşi bıraktıktan sonra fiziksel görüntüsünü ve zihinsel sağlığına yatırım yapmak için kolları sıvadı.

Sadece kariyerini de değil, piyango kazanmak Alyssa'nın aşk hayatını da etkiledi. Alyssa hayatındaki bu ani değişim sayesinde ilişki dinamiklerini ve evlilik kavramını sorgulamaya başladı.

Farkındalık kazandı, evlilik hayaliyle yanıp tutuşurken nişanlısını terk etti.

Farkındalık kazandı, evlilik hayaliyle yanıp tutuşurken nişanlısını terk etti.

People'a konuşan Alyssa, eski nişanlısına hala saygı duyduğunu, fakat şu anki şartlarda evliliğin kendisi için doğru bir adım olmayacağını fark ettiğini dile getirdi.

'Finansal olarak kendi ayakları üzerinde durabilen genç bir kadın olarak, evliliğe bakış açım tamamen değişti.'

Sizce Alyssa haklı mı? Haydi yorumlara!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın