Piyangodan Zengin Olduktan Sonra Evlilik Hayaliyle Yanıp Tutuştuğu Nişanlısından Ayrılan Kadın
Kaynak: https://nypost.com/2025/03/19/lifesty...
'Piyangodan zengin olsak da istediğimiz her şeyi alsak' dediğimiz anlar olmuştur. Sizler de takdir etseniz ki bol miktarda para, bazı kişileri radikal bir şekilde değiştirebiliyor.
Alyssa isimli bir kadın, pandemi zamanı aldığı rastgele bir piyango bileti satın aldı. Sonrasında ise ilişkilere ve evlilik kavramına bakış açısı son derece değişti. Uzun süredir evlilik hayali kurduğu nişanlısından ayrıldı, farklı bir yol çizmeye karar verdi.
Detaylar içeriğin devamında!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Para insanı değiştirir" cümlesi, zaman zaman gerçek olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zengin olduktan sonra ilk işi, sizler de takdir edersiniz ki 9-5 çalıştığı beyaz yakalı işini bırakmak oldu.
Farkındalık kazandı, evlilik hayaliyle yanıp tutuşurken nişanlısını terk etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın