onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kanye West'ten Yeni Skandal: Twitch Yayını Esnasında Nazi Selamı Verdi, 7 Dakika İçinde Hesabı Yasaklandı

Kanye West'ten Yeni Skandal: Twitch Yayını Esnasında Nazi Selamı Verdi, 7 Dakika İçinde Hesabı Yasaklandı

Kanye West Nazi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 22:33

Tartışmalı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Kanye West (Ye), Twitch'teki ilk yayınında büyük bir skandala imza attı. Yayın sırasında antisemitik söylemlerde bulunan, Nazi selamı veren ve hakaretler savuran Kanye, platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yalnızca 7 dakika içinde Twitch'ten yasaklandı.

Kaynak: https://www.ndtv.com/feature/kanye-we...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanye West, son günlerde Twitter (X) üzerinde yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Kanye West, son günlerde Twitter (X) üzerinde yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Yahudilere karşı saldıran, sonrasında Adolf Hitler'e övgüler yağdıran West, hem sosyal medyanın hem de magazin camiasının tepki odağı halinde.

İlk başlarda antisemitizm içeren gönderileri yüzünden X hesabını kaybetmiş, ardından linç edilmişti. Yetmedi, ünlü rapçi bu sefer de Twitch hesabı açarak nefretini canlı yayınlarda kusmaya karar verdi.

Twitch hesabı da erişime engellendi.

Twitch hesabı da erişime engellendi.

Kanye West, Twitch'teki ilk yayınının sadece yedi dakika sonrasında yasaklandı. Yayın sırasında, antisemitik söylemlerde bulunarak Yahudi insanlara ve LGBTQ+ topluluğuna hakaret etti. Ayrıca, Nazi selamı vererek 'Heil Hitler' dedi ve takipçilerini 'Swastika takmaya' çağırdı. Twitch, yayının izleyici sayısı arttıkça Ye'nin kanalını kaldırmaya karar verdi ve profilinde 'Bu kanal, Twitch'in Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları ihlali nedeniyle geçici olarak kullanılamıyor' mesajı belirdi. Yayının kısa süreli videosu, diğer sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme aldı.

O anlar:

Kanye'nin ilk skandalı değil.

Kanye'nin ilk skandalı değil.

Kanye West, 2022'de yaptığı ırkçı açıklamalar nedeniyle antisemitizmle suçlanmıştı ama bir özür dilemesiyle durumu toparlamayı başarmıştı.

Özür dileme açıklamasında, 'Yahudi topluluğundan, sözlerim veya davranışlarım nedeniyle istemeden bir patlama yaşandıysa içtenlikle özür dilerim. Amacım asla kimseyi kırmak veya küçümsemek değildi ve neden olduğum herhangi bir acı için gerçekten pişmanım,' demişti.

Bu açıklamalar sonrası Kanye West; Adidas ve Gap ile olan Yeezy iş birliklerini kaybetmiş, sosyal medya hesaplarında da kısıtlamalar getirilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

Bu ne zaman tımarhaneye kapatılacak 😬