Kanye West'ten Yeni Skandal: Twitch Yayını Esnasında Nazi Selamı Verdi, 7 Dakika İçinde Hesabı Yasaklandı
Kaynak: https://www.ndtv.com/feature/kanye-we...
Tartışmalı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Kanye West (Ye), Twitch'teki ilk yayınında büyük bir skandala imza attı. Yayın sırasında antisemitik söylemlerde bulunan, Nazi selamı veren ve hakaretler savuran Kanye, platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yalnızca 7 dakika içinde Twitch'ten yasaklandı.
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Kanye West, son günlerde Twitter (X) üzerinde yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
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Twitch hesabı da erişime engellendi.
O anlar:
Kanye'nin ilk skandalı değil.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Bu ne zaman tımarhaneye kapatılacak 😬