Kanye West'ten Yeni Skandal: Twitch Yayını Esnasında Nazi Selamı Verdi, 7 Dakika İçinde Hesabı Yasaklandı

Kanye West, 2022'de yaptığı ırkçı açıklamalar nedeniyle antisemitizmle suçlanmıştı ama bir özür dilemesiyle durumu toparlamayı başarmıştı.

Özür dileme açıklamasında, 'Yahudi topluluğundan, sözlerim veya davranışlarım nedeniyle istemeden bir patlama yaşandıysa içtenlikle özür dilerim. Amacım asla kimseyi kırmak veya küçümsemek değildi ve neden olduğum herhangi bir acı için gerçekten pişmanım,' demişti.

Bu açıklamalar sonrası Kanye West; Adidas ve Gap ile olan Yeezy iş birliklerini kaybetmiş, sosyal medya hesaplarında da kısıtlamalar getirilmişti.