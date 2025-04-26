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Ağzını Bozdu: Deprem Uzmanlarının Fikir Ayrılığı Yaşamasına Sinirlenen Reynmen'den Sert Çıkış

Ağzını Bozdu: Deprem Uzmanlarının Fikir Ayrılığı Yaşamasına Sinirlenen Reynmen'den Sert Çıkış

Reynmen Deprem Uzmanları
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 20:05

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem birçok vatandaşın yüreğini ağzına getirdi. Bu nedenle birçok kişi diken üstünde deprem uzmanlarının analizlerini dinlerken, fikir ayrılıkları karşılaştı.

Celal Şengör, Naci Görür ve Şener Üşümezsoy gibi isimler, bu deprem hakkında yorumlarını dile getirdi, bazı öngörülerde bulundu. Bu üç ismin birbirinden farklı şeyler söylemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fakat Yusuf Aktaş ismiyle bilinen Reynmen, Twitter (X) hesabından açtı ağzını yumdu gözünü! Yaşanan bu fikir ayrılığına sinirlenen Reynmen, 'astrolog gibi takılıyorsunuz' diyerek ağzını bozdu!

İşte detaylar...

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Sırasıyla büyüklükleri 3.9 , 6.2 , 5.9 , 4.4 , 4.8 , 4.5 , 4.9 , 3.4 ve 4.9 olarak açıklanan depremler sonrası birçok vatandaşın yüreği ağzına geldi.

Sırasıyla büyüklükleri 3.9 , 6.2 , 5.9 , 4.4 , 4.8 , 4.5 , 4.9 , 3.4 ve 4.9 olarak açıklanan depremler sonrası birçok vatandaşın yüreği ağzına geldi.

Büyük Marmara Depremi büyük bir gündem konusuyken birçok kişi, deprem uzmanlarının İstanbul'da yaşanan bu depremler hakkında dediklerini yakından takip ediyordu.

Naci Görür, Celal Şengör, Şener Üşümezsoy gibi isimler bu depremi farklı şekillerde yorumladı. Bir süreden sonra mevzu depremin kendisini de aşarak kısmen 'kişisel' bir yarışa dönüştü.

Deprem uzmanlarının fikir ayrılıkları yaşaması birçok kişiyi sinirlendirdi. Çünkü bazı uzmanlar Büyük İstanbul Depremi'nin zaten yaşandığını, Kuzey Anadolu Fayı'nın Adalar segmentinin pasif olduğunu savunurken bazıları da 6.2'lik depremin olası büyük depremi yakınlaştırdığını belirtmişti. Bu söylemler kafaları iyice karıştırdı.

Reynmen ismiyle bilinen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş da deprem uzmanlarının yaşadığı bu fikir ayrılığını eleştirdi, ağzını bozdu!

Reynmen ismiyle bilinen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş da deprem uzmanlarının yaşadığı bu fikir ayrılığını eleştirdi, ağzını bozdu!

'Ya siz deprem bilimcisisiniz, onca yıl okudunuz jeolog oldunuz' diyerek sözlerine başlayan Aktaş, 'Üç tane adam var üçü de birbirine sallıyor, yok ben bildim yok ben sen bilemedin astrolog gibi takılıyorsunuz. Milletin psikolojisi bozulmuş sidik yarıştırmanın alemi var mı bir araya gelip ortak bi açıklama yapsanıza ne ayıp ya' dedi.

İşte o tweet:

İşte o tweet:

Kullanıcılar, bu tepkiye genel olarak hak verdiler. Gelin, kim neler demiş birlikte bakalım...

Kullanıcılar, bu tepkiye genel olarak hak verdiler. Gelin, kim neler demiş birlikte bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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