Ağzını Bozdu: Deprem Uzmanlarının Fikir Ayrılığı Yaşamasına Sinirlenen Reynmen'den Sert Çıkış
Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem birçok vatandaşın yüreğini ağzına getirdi. Bu nedenle birçok kişi diken üstünde deprem uzmanlarının analizlerini dinlerken, fikir ayrılıkları karşılaştı.
Celal Şengör, Naci Görür ve Şener Üşümezsoy gibi isimler, bu deprem hakkında yorumlarını dile getirdi, bazı öngörülerde bulundu. Bu üç ismin birbirinden farklı şeyler söylemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fakat Yusuf Aktaş ismiyle bilinen Reynmen, Twitter (X) hesabından açtı ağzını yumdu gözünü! Yaşanan bu fikir ayrılığına sinirlenen Reynmen, 'astrolog gibi takılıyorsunuz' diyerek ağzını bozdu!
İşte detaylar...
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Sırasıyla büyüklükleri 3.9 , 6.2 , 5.9 , 4.4 , 4.8 , 4.5 , 4.9 , 3.4 ve 4.9 olarak açıklanan depremler sonrası birçok vatandaşın yüreği ağzına geldi.
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Reynmen ismiyle bilinen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş da deprem uzmanlarının yaşadığı bu fikir ayrılığını eleştirdi, ağzını bozdu!
İşte o tweet:
Kullanıcılar, bu tepkiye genel olarak hak verdiler. Gelin, kim neler demiş birlikte bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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