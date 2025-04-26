Ağzını Bozdu: Deprem Uzmanlarının Fikir Ayrılığı Yaşamasına Sinirlenen Reynmen'den Sert Çıkış

Büyük Marmara Depremi büyük bir gündem konusuyken birçok kişi, deprem uzmanlarının İstanbul'da yaşanan bu depremler hakkında dediklerini yakından takip ediyordu.

Naci Görür, Celal Şengör, Şener Üşümezsoy gibi isimler bu depremi farklı şekillerde yorumladı. Bir süreden sonra mevzu depremin kendisini de aşarak kısmen 'kişisel' bir yarışa dönüştü.

Deprem uzmanlarının fikir ayrılıkları yaşaması birçok kişiyi sinirlendirdi. Çünkü bazı uzmanlar Büyük İstanbul Depremi'nin zaten yaşandığını, Kuzey Anadolu Fayı'nın Adalar segmentinin pasif olduğunu savunurken bazıları da 6.2'lik depremin olası büyük depremi yakınlaştırdığını belirtmişti. Bu söylemler kafaları iyice karıştırdı.