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Gazeteci Murat Bardakçı Kanal İstanbul’u Desteklediğini Açıkladı: “Nüfusu Azalttığı İçin”

Gazeteci Murat Bardakçı Kanal İstanbul’u Desteklediğini Açıkladı: “Nüfusu Azalttığı İçin”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.04.2025 - 12:54 Son Güncelleme: 26.04.2025 - 12:59

Kanal İstanbul son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Uzmanlar arasında Kanal İstanbul projesine destek verenler ve vermeyenler ikiye bölündü. Özellikle Celal Şengör ve İlber Ortaylı’nın yıllar önce Kanal İstanbul’u desteklediklerine dair yaptıkları konuşmaları yeniden gün yüzüne çıkmasıyla viral oldu.

Şimdiyse muhabirler, gazeteci Murat Bardakçı’ya soru yöneltti. Bardakçı Kanal İstanbul’u desteklediğini dile getirdi. Sebebi ise projenin nüfusu azaltmasıydı.

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İşte o anlar 👇

“Kanal İstanbul siyasi bir mesele değil”

“Kanal İstanbul siyasi bir mesele değil”

Projeye dair tartışmalar sürmeye devam ediyor. Gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar da sürdürülüyor. Öte yandan geçtiğimiz gün Mahmut Tanal’ın dikkatini çeken bir durum gündemdeydi. Kanal İstanbul projesi ortaokul kitaplarında “gerçekleşmek üzere olan proje” şeklinde yer alıyordu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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