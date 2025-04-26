Gazeteci Murat Bardakçı Kanal İstanbul’u Desteklediğini Açıkladı: “Nüfusu Azalttığı İçin”
Kanal İstanbul son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Uzmanlar arasında Kanal İstanbul projesine destek verenler ve vermeyenler ikiye bölündü. Özellikle Celal Şengör ve İlber Ortaylı’nın yıllar önce Kanal İstanbul’u desteklediklerine dair yaptıkları konuşmaları yeniden gün yüzüne çıkmasıyla viral oldu.
Şimdiyse muhabirler, gazeteci Murat Bardakçı’ya soru yöneltti. Bardakçı Kanal İstanbul’u desteklediğini dile getirdi. Sebebi ise projenin nüfusu azaltmasıydı.
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“Kanal İstanbul siyasi bir mesele değil”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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