Gazeteci Murat Bardakçı Kanal İstanbul’u Desteklediğini Açıkladı: “Nüfusu Azalttığı İçin”

Projeye dair tartışmalar sürmeye devam ediyor. Gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar da sürdürülüyor. Öte yandan geçtiğimiz gün Mahmut Tanal’ın dikkatini çeken bir durum gündemdeydi. Kanal İstanbul projesi ortaokul kitaplarında “gerçekleşmek üzere olan proje” şeklinde yer alıyordu.