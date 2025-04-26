Oytun Erbaş Deprem Uzmanı Oldu, Fayları Yorumladı: İstanbul Depremi Sözleri Ağızları Açık Bıraktı!

Tıp eğitimi aldığı bilinen Oytun Erbaş’ın her açıklaması okuyucu ve izleyiciyi şok edecek cinsten. Tüm erkeklerin doğuştan otistik olduğunu iddia eden, asgari ücrete dair “Fakir hayat en sağlıklı hayattır” sözleriyle protein almak için et yerine kuru fasulye yenilmesini öneren Erbaş, şimdi de deprem uzmanı olarak karşımıza çıktı.

Beyaz TV’de fay hatlarını yorumlayan Oytun Erbaş’ın açıklamaları bir kez daha ağızları açık bıraktı. Erbaş, şunları söyledi: