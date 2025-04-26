onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Oytun Erbaş Deprem Uzmanı Oldu, Fayları Yorumladı: İstanbul Depremi Sözleri Ağızları Açık Bıraktı!

Oytun Erbaş Deprem Uzmanı Oldu, Fayları Yorumladı: İstanbul Depremi Sözleri Ağızları Açık Bıraktı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 12:32

İçerik Devam Ediyor

Her açıklamasıyla şok eden ve sosyal medyadaki eleştirilerin hedefinde olan Oytun Erbaş, bu kez İstanbul depremiyle ilgili konuştu. Deprem uzmanlığına soyunan Erbaş, Beyaz TV’de katıldığı “Daha Neler” isimli programda fay hatlarını yorumlayarak şok etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz 👇

Beyaz TV ekranlarında fay hatlarını yorumladı.

Beyaz TV ekranlarında fay hatlarını yorumladı.

Tıp eğitimi aldığı bilinen Oytun Erbaş’ın her açıklaması okuyucu ve izleyiciyi şok edecek cinsten. Tüm erkeklerin doğuştan otistik olduğunu iddia eden, asgari ücrete dair “Fakir hayat en sağlıklı hayattır” sözleriyle protein almak için et yerine kuru fasulye yenilmesini öneren Erbaş, şimdi de deprem uzmanı olarak karşımıza çıktı. 

Beyaz TV’de fay hatlarını yorumlayan Oytun Erbaş’ın açıklamaları bir kez daha ağızları açık bıraktı. Erbaş, şunları söyledi:

"İstanbul depremi olacak."

"İstanbul depremi olacak."

“Bir kere İstanbul’da 1509’da deprem olmuş. Osmanlı tarihine geçmiş. Bazılar 5 bin bazıları 10 bin insanın öldüğünü söylüyor. 

İkinci deprem 1760’ta olmuş. Şu anki büyük İstanbul depremi değil. Bugün olmayacak, yarın olacak, 2030’da 2040’ta olacak. Bazıları buna 250 yıllık simetri diyor. Eğer toplarsanız bölerseniz 2030’a denk geliyor. İstanbul’da küçük böyle depremler olacak. 5, 4, 6; yıkıcı olması lazım 6 olması lazımmış. Hissedilmesi için de 3 olması lazımmış. Ben İstanbul’da 3,4,5 büyüklüğünde deprem bekliyorum. Küçük depremler olabilir. Yıkıcı olmayacak. İstanbul depremi bir gün olacak.'

Oytun Erbaş'ın deprem uzmanlığına soyunması ise tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları 👇

Oytun Erbaş'ın deprem uzmanlığına soyunması ise tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
17
7
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın