Sabaha Kadar Fay Hatlarındaki Hareketliliği İzleyen Ahmet Ercan’dan Yüreklere Su Serpen Deprem Açıklaması
İstanbullular 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin korkusunu yaşarken 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33'te AFAD'ın verilerine 4.3'lük bir deprem meydana geldi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu depremin İstanbul kolunda olduğunu ve bunun 'hoş karşılanacak artçı deprem' olmadığını belirtti. Bu açıklamalar tedirginliği artırırken sabaha kadar fay hareketliliğini izleyen Ahmet Ercan'dan yürekle su serpen bir paylaşım sabah saatlerinde geldi.
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"Deprem İstanbul koluna sıçradı" açıklamasını yapmıştı.
Sabaha kadar depremi izlediğini söyleyen Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpen açıklama sabah saatlerinde geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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