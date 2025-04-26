Sabaha Kadar Fay Hatlarındaki Hareketliliği İzleyen Ahmet Ercan’dan Yüreklere Su Serpen Deprem Açıklaması

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın X hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

'Son 4 günlük deprem/depremcik etkinliği (solda), Trakya kolunda yoğun, 28 km’lik kırılma, son 24 saatteki durum: gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor.

Dün gece çok tedirgin olduk. Uykusuz kalıp yer kabuğundaki değişimleri izledik. Neyse ki, kuşkularımız büyük oranda düştü. İzlemeyi sürdürüyoruz. Uğurlusu olsun.

Kırılma işleyişi: sağ yanal atımlı, düşüntü bileşenli. Batıya gittikçe düşüntü biraz artıyor( görüntü Nurcan Özel, Kandilli başkanı).

M6,2’lik deprem gelecek için Jeofizik bağlamında bilimsel çok bilgi sundu. Kırık boyu yıkımsız, ölümsüz kısaldı, beklenen deprem büyüklüğü az da olsa küçüldü. Çok kaygılandık, ancak halkımız deprem alıştırması yapmış oldu.

Kaçışma sorunları büyütür, daha dingin, el ele, yardımlaşmalı olacağız. Kavga, suçlama yok. Bu ülke, İstanbul, bu deniz, bu toplum bizim. Hukuk, eğitim, ekonomiyi düzeltip, geçim sıkıntısını giderip, sağlam yerde sağlam yapılarda oturacağız, mutlu günlere hep birlikte erişeceğiz.'