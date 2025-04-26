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Sabaha Kadar Fay Hatlarındaki Hareketliliği İzleyen Ahmet Ercan’dan Yüreklere Su Serpen Deprem Açıklaması

Sabaha Kadar Fay Hatlarındaki Hareketliliği İzleyen Ahmet Ercan’dan Yüreklere Su Serpen Deprem Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 10:40 Son Güncelleme: 26.04.2025 - 10:52

İstanbullular 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin korkusunu yaşarken 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33'te AFAD'ın verilerine 4.3'lük bir deprem meydana geldi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu depremin İstanbul kolunda olduğunu ve bunun 'hoş karşılanacak artçı deprem' olmadığını belirtti. Bu açıklamalar tedirginliği artırırken sabaha kadar fay hareketliliğini izleyen Ahmet Ercan'dan yürekle su serpen bir paylaşım sabah saatlerinde geldi.

Ahmet Ercan'ın açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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"Deprem İstanbul koluna sıçradı" açıklamasını yapmıştı.

"Deprem İstanbul koluna sıçradı" açıklamasını yapmıştı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, 25 Nisan Cuma akşamı gerçekleşen depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremden farklı olarak dün akşam gerçekleşen 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının İstanbul kolunda olduğunu vurgulayan Ercan, 'Hoş karşılanacak artçı deprem değil. Konum olarak mide bulandırdı' demişti. Ancak Ercan, son gerçekleşen depremi, fay hareketliliğini ve yer kabuğunu inceleyeceğini de sözlerine eklemişti.

Sabaha kadar depremi izlediğini söyleyen Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpen açıklama sabah saatlerinde geldi.

Sabaha kadar depremi izlediğini söyleyen Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpen açıklama sabah saatlerinde geldi.
twitter.com

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın X hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

'Son 4 günlük deprem/depremcik etkinliği (solda), Trakya kolunda yoğun, 28 km’lik kırılma, son 24 saatteki durum: gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor.

Dün gece çok tedirgin olduk. Uykusuz kalıp yer kabuğundaki değişimleri izledik. Neyse ki, kuşkularımız büyük oranda düştü. İzlemeyi sürdürüyoruz. Uğurlusu olsun.

Kırılma işleyişi: sağ yanal atımlı, düşüntü bileşenli. Batıya gittikçe düşüntü biraz artıyor( görüntü Nurcan Özel, Kandilli başkanı). 

M6,2’lik deprem gelecek için Jeofizik bağlamında bilimsel çok bilgi sundu. Kırık boyu yıkımsız, ölümsüz kısaldı, beklenen deprem büyüklüğü az da olsa küçüldü. Çok kaygılandık, ancak halkımız deprem alıştırması yapmış oldu. 

Kaçışma sorunları büyütür, daha dingin, el ele, yardımlaşmalı olacağız. Kavga, suçlama yok. Bu ülke, İstanbul, bu deniz, bu toplum  bizim. Hukuk, eğitim, ekonomiyi düzeltip, geçim sıkıntısını giderip, sağlam yerde sağlam yapılarda oturacağız, mutlu günlere hep birlikte erişeceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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