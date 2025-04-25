Astrolog Dinçer Güner Depreme Astrolojik Yorum İsteyen Takipçisine Uzmanları İşaret Etti

İstanbul’da 23 Nisan’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gerçekleşen artçılar nedeniyle vatandaşlar diken üstünde. 16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul’da meydana gelen depremlerde vatandaşlar sokaklara akın etti, trafik kilitlendi. Megakentte 2000 yılı ve öncesinde yapılan bina sayısı 818 binden fazla. Hal böyle olunca da olası depremde İstanbulluların korkusu daha da artıyor.

Depremlerin ardından uzmanların her yorumu merak edilirken astrolojik yorumlar da pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

Ünlü astrolog Dinçer Güner ise 25 Nisan depremini önceden öngördüğünü ileri süren bir paylaşım yapmıştı. Ancak Dinçer Güner, 25 Nisan akşamı İstanbul’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından astrolojik yorum bekleyen takipçisine uzmanları işaret etti.