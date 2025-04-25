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Astrolog Dinçer Güner Depreme Astrolojik Yorum İsteyen Takipçisine Uzmanları İşaret Etti

Astrolog Dinçer Güner Depreme Astrolojik Yorum İsteyen Takipçisine Uzmanları İşaret Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 00:15

İstanbul’da 23 Nisan’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gerçekleşen artçılar nedeniyle vatandaşlar diken üstünde. 16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul’da meydana gelen depremlerde vatandaşlar sokaklara akın etti, trafik kilitlendi. Megakentte 2000 yılı ve öncesinde yapılan bina sayısı 818 binden fazla. Hal böyle olunca da olası depremde İstanbulluların korkusu daha da artıyor. 

Depremlerin ardından uzmanların her yorumu merak edilirken astrolojik yorumlar da pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. 

Ünlü astrolog Dinçer Güner ise 25 Nisan depremini önceden öngördüğünü ileri süren bir paylaşım yapmıştı. Ancak Dinçer Güner, 25 Nisan akşamı İstanbul’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından astrolojik yorum bekleyen takipçisine uzmanları işaret etti.

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Astrolog Dinçer Güner, 14 Nisan'da yaptığı astrolojik uyarıyı 23 Nisan depreminin ardından bir kez daha paylaştı.

Astrolog Dinçer Güner, 14 Nisan'da yaptığı astrolojik uyarıyı 23 Nisan depreminin ardından bir kez daha paylaştı.

Dinçer Güner, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

'İyiye iyi-kötüye kötü… 27 Nisan’da çok ama çoook zor bir yeni ay bekliyor bizi Boğa burcunda! Hiç abartmıyorum yılın en zor yeni aylarından biri olabilir. Mars-Pluton-Güneş T-Kare açı kalıbı tetiklenecek. Dünyada çok zor olayları tetikleyebilir. Depreminden yangınına finansal zorluklardan toplumsa meselelere ülkelerin meydan okumasında kazalara birçok üzücü durumu tetikleyebilir. Bunun etkilerini 19-20 Nisan itibari ile almaya başlayabiliriz. Dünya kaynıyor…'

Bir takipçisi depremin ardından Dinçer Güner’e “T kare açılar Dinçer bey siz söylemiştiniz hafta başında” yorumu yaptı. Dinçer Güner ise o yoruma “Evet ne yazık ki söylemiştim” yanıtını vermişti.

Dinçer Güner, Ahmet Ercan'ın paylaşımını alıntıladı ve "Şu günleri kazasız belasız atlatalım" notunu düştü.

Dinçer Güner, Ahmet Ercan'ın paylaşımını alıntıladı ve "Şu günleri kazasız belasız atlatalım" notunu düştü.

İstanbul’da 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33’te AFAD’a göre 4.3 büyüklüğünde Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise son depremi ‘hoş olmayan artçı deprem’ olarak nitelendirdi. 4.3 büyüklüğündeki depremin İstanbul kolunda gerçekleştiğini ifade eden Ercan, “Konum olarak mide bulandırdı” sözleriyle de artçıların İstanbul kolunda olmaya devam etmesi halinde durumun iyi olmayacağına işaret ettiğini dile getirdi. 

Ercan'ın paylaşımını alıntılayan Dinçer Güner, 'Şu günleri kazasız belasız atlatalım' sözüne yer verdi.

Dinçer Güner, bilim insanlarını işaret etti.

Dinçer Güner, bilim insanlarını işaret etti.
twitter.com

Bir takipçisi Dinçer Güner'in paylaşımına 'Keşke buna da bi astrolojik yorum yapsanız . Malum bi çok şeyi öngörüyorsunuz' yazdı.

Güner ise 'Şu dönem yapılacak astrolojik herhangi bir yorum insanları ya korkuya ya da gereksiz rehavete sürükler. Tehlikeli zamanlardayız, uzmanları dinlememiz gerek' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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