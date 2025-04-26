Tehlike Çanları Çalıyor: İstanbul Depremi Sonrası Boğaz’dan Kaçış! Milyar Liralık Yalılar Satışa Çıkarıldı

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, İstanbul depreminin ardından yalılar satışa çıkarıldı. Deprem sonrası milyar liralık yalılar için satılık ilanları arttı. Son iki günde 5 yalı satışa çıkarılırken, emlak uzmanları yüksek gelire sahip kişilerin rotayı Ege ve Güney sahillerine çevirdiğini söyledi.

Zenginlerin güvenli evlere yatırım yaptığını söyleyen uzmanlar, deprem korkusu nedeniyle Boğaz'daki yalıların artık cazibesini yitirdiğini belirtti. Haliyle yalı fiyatları da düşmüş durumda. Gayrimenkul satışı yapan Handan Kozanoğlu, 'Boğaz Hattı'ndaki yalılar başta olmak üzere sahil kesiminden çıkışlar başladı. İnsanlar ya kiraya vermek ya da satarak Bodrum ve Çeşme gibi bölgelere gitmek istiyor. Ancak yalı veya değerli gayrimenkullerin fiyatları deprem nedeniyle çok düştü' dedi.