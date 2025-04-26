Tehlike Çanları Çalıyor: İstanbul Depremi Sonrası Boğaz’dan Kaçış! Milyar Liralık Yalılar Satışa Çıkarıldı
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Zenginin Boğaz sevdasını deprem bitirdi. İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi özellikle kıyı hattında oturan vatandaşlar sert bir şekilde hissetti. Uzmanlar Marmara kıyısındaki tehlikeye dikkat çekerken Boğaz’da hareketlilik yaşandı. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre İstanbul depreminin hemen ardından art arda 5 yalı ilana çıktı.
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Uzmanlar İstanbul’da tsunami tehlikesine dikkat çekiyor.
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Yalıların fiyatları düştü. Dümen, Ege ve Güney sahillerine kırıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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