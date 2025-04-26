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Tehlike Çanları Çalıyor: İstanbul Depremi Sonrası Boğaz’dan Kaçış! Milyar Liralık Yalılar Satışa Çıkarıldı

Tehlike Çanları Çalıyor: İstanbul Depremi Sonrası Boğaz’dan Kaçış! Milyar Liralık Yalılar Satışa Çıkarıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 10:20

Zenginin Boğaz sevdasını deprem bitirdi. İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi özellikle kıyı hattında oturan vatandaşlar sert bir şekilde hissetti. Uzmanlar Marmara kıyısındaki tehlikeye dikkat çekerken Boğaz’da hareketlilik yaşandı. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre İstanbul depreminin hemen ardından art arda 5 yalı ilana çıktı.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
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Uzmanlar İstanbul’da tsunami tehlikesine dikkat çekiyor.

Uzmanlar İstanbul’da tsunami tehlikesine dikkat çekiyor.

İstanbul’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Deprem sırasında Boğaz’daki hareketlilik de göze çarparken gözler Boğaz’a çevrildi. Boğaz’da yaklaşık 600 yalı bulunuyor ve bu yalılar 100-200 yıllık bir tarihe sahip. Oldukça eski olan bu yalılar uzmanlara göre günümüz mühendislik standartlarına uygun değil. Bu nedenle Boğaz’ın yalıları için tehlike çanları çalmaya başladı. Olası depremde büyük hasar ve çökme alacak yalılardan kaçış başladı.

Yalıların fiyatları düştü. Dümen, Ege ve Güney sahillerine kırıldı.

Yalıların fiyatları düştü. Dümen, Ege ve Güney sahillerine kırıldı.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, İstanbul depreminin ardından yalılar satışa çıkarıldı. Deprem sonrası milyar liralık yalılar için satılık ilanları arttı. Son iki günde 5 yalı satışa çıkarılırken, emlak uzmanları yüksek gelire sahip kişilerin rotayı Ege ve Güney sahillerine çevirdiğini söyledi.

Zenginlerin güvenli evlere yatırım yaptığını söyleyen uzmanlar, deprem korkusu nedeniyle Boğaz'daki yalıların artık cazibesini yitirdiğini belirtti. Haliyle yalı fiyatları da düşmüş durumda. Gayrimenkul satışı yapan Handan Kozanoğlu, 'Boğaz Hattı'ndaki yalılar başta olmak üzere sahil kesiminden çıkışlar başladı. İnsanlar ya kiraya vermek ya da satarak Bodrum ve Çeşme gibi bölgelere gitmek istiyor. Ancak yalı veya değerli gayrimenkullerin fiyatları deprem nedeniyle çok düştü' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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