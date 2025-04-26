Astroloji Depremi Öngörebilir mi? İşte Astroloji ile Deprem Arasındaki İlişki
İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, tüm yurtta korkuya neden oldu. Milyonların yaşadığı megakentte 4.3 büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar devam ederken bilim insanları kadar astrologlardan da yorum geldi. Kimi astrologlar '5'in üzerinde deprem artık olmaz' derken kimileri '6 üzeri deprem' beklediklerini duyurdular.
Deprem tartışmalarıyla birlikte astroloji ile deprem arasındaki ilişki de merak konusu oldu. Ünlü astrolog Dinçer Güner ise adeta tartışmalara son verecek bir açıklama yaptı. Peki, astrologlar depremi öngörebilir mi? Depremin büyüklüğü hakkında yorum yapabilirler mi? Hangi astrolojik olaylar depremi tetikler?
İşte, detaylar...
Deprem kuşağında yer alan ülkemizin gündeminden bir an bile düşmeyen deprem hakkında herkesin bir yorumu var. Peki, kim haklı?
Hangi Astrolojik Olaylar Depremle İlişkilidir?
Astroloji Depremin Şiddetini, Büyüklüğünü, Derinliğini ya da Ne Kadar Süreceğini Bilebilir mi?
Peki, ya depremi bildim diyenler? Tahminlerinin tuttuğunu iddia edenler ne kadar haklı?
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