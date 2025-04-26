onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Astroloji Depremi Öngörebilir mi? İşte Astroloji ile Deprem Arasındaki İlişki

Astroloji Depremi Öngörebilir mi? İşte Astroloji ile Deprem Arasındaki İlişki

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 11:57 Son Güncelleme: 26.04.2025 - 11:58

İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, tüm yurtta korkuya neden oldu. Milyonların yaşadığı megakentte 4.3 büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar devam ederken bilim insanları kadar astrologlardan da yorum geldi. Kimi astrologlar '5'in üzerinde deprem artık olmaz' derken kimileri '6 üzeri deprem' beklediklerini duyurdular. 

Deprem tartışmalarıyla birlikte astroloji ile deprem arasındaki ilişki de merak konusu oldu. Ünlü astrolog Dinçer Güner ise adeta tartışmalara son verecek bir açıklama yaptı. Peki, astrologlar depremi öngörebilir mi? Depremin büyüklüğü hakkında yorum yapabilirler mi? Hangi astrolojik olaylar depremi tetikler? 

İşte, detaylar... 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deprem kuşağında yer alan ülkemizin gündeminden bir an bile düşmeyen deprem hakkında herkesin bir yorumu var. Peki, kim haklı?

Deprem kuşağında yer alan ülkemizin gündeminden bir an bile düşmeyen deprem hakkında herkesin bir yorumu var. Peki, kim haklı?

Özellikle de İstanbul depreminin ardından pek çok astroloğun depreme dair yaptığı yorumlar dikkat çekti. Ünlü astrolog Dinçer Güner ise astroloji ile deprem ilişkisine dair merak ettiğimiz tüm soruları yanıtladı. 

Güner'in açıklaması, astrologların '5'in üzerinde deprem yok', ' Kesin 6 üzeri bir deprem olur' gibi tartışmalarına son verir nitelikteydi. Peki, astroloji depremin tarihini, derinliğini ya da şiddetini öngörebilir mi? 

Gelin, astroloji ile deprem arasındaki ilişkiyi bir kez de birlikte ve dikkatle inceleyelim! 👇

Hangi Astrolojik Olaylar Depremle İlişkilidir?

Hangi Astrolojik Olaylar Depremle İlişkilidir?

Dinçer Güner, depremle iligili astrolojik olayları ve burçları 'Astrolojide bazı gökyüzü pozisyonları vardır depremle ihtimalini düşündürür' diyerek açıkladı. 

Güner'in açıklamasına göre, toprak grubu burçlarda meydana gelen Yeni Ay, Dolunay ve Tutulmalar depremi çağrıştırabilir. Toprak grubu burçlar ise Boğa, Başak ve Oğlak'tır. 

Ancak bu astrolojik olaylar tek başına deprem göstergesi olamaz. Zira, melafik olarak adlandırılan; genellikle zorlukları, engelleri ve olumsuzlukları beraberinde getiren (kötücül) gezegenler işin içine girdiğinde deprem olasılığı düşünülür. Bu gezegenler ise adını astroloji dünyasında sıkça duyduğumuz kızıl gezegen Mars, Satürn ve Plüton'dur. 

Peki, Depremle İlişkilendirilen Gezegen Açılanmaları Hangileridir? 

Yeni Ay, Dolunay ve Tutulma'nın dışında gerilimli açılar da deprem ile ilişkilendirilebilir. T-Kare ya da büyük kare açılar (sabit burçlarda gerilimli açılar) depremi düşündürebilir. 

Tabii bu durumda da hemen karar veremeyiz! Zira gökyüzünde kendi içinde meydana gelen bu pozisyonların ülke haritalarında önemli noktaları tetikleme ihtimali de ele alınmalı. 

Güner, astrolojinin tek bir konuya işaret edemeceğini ifade ederken bir de astrolojinin 'Sembolizm olduğu için o sembolün temsil ettiği diğer olasılıkları da düşünme' gerekliliğini hatırlatıyor.

Astroloji Depremin Şiddetini, Büyüklüğünü, Derinliğini ya da Ne Kadar Süreceğini Bilebilir mi?

Astroloji Depremin Şiddetini, Büyüklüğünü, Derinliğini ya da Ne Kadar Süreceğini Bilebilir mi?

Ünlü astrolog Dinçer Güner, astrolojinin depremin şiddeti hakkında asla ama asla bilgi vermeyeceğini, daha doğrusu veremeyeceğini ifade ediyor. 

Güner, 'Görüyorum ki astroloji adı altında astroloji ile sağlıklı bir ilişkisi olmayan insanlar 'Ben artık deprem beklemem', yok '5'in üzeri artık olmaz', yok 'kesin 6'nın üzeri deprem olur', yok 'evde durmayın', yok 'evden çıkmayın' gibi paylaşımlarını görüyorum.' diyerek astroloji bu değil de dedi.

Astroloji konusunda doğru kaynakları takip etmenin önemini vurgulayan Güner, depremin şiddeti, kaç kere ollacağı, ne kadar süreciği gibi yer bilimini ilgilendiren ve bilim insanlarınca yorumlanması gereken konular hakkında 'Kesinlik içeren bilgi veren kişilerden akıl ve ruh sağlığınız için uzak durmanızı tavsiye ederim.' dedi.

Peki, ya depremi bildim diyenler? Tahminlerinin tuttuğunu iddia edenler ne kadar haklı?

Peki, ya depremi bildim diyenler? Tahminlerinin tuttuğunu iddia edenler ne kadar haklı?

Ünlü astroloğun bu konudaki yorumu da dikkat çekici ve uyarı niteliğinde, 'Diyeceksiniz ki ee ama tutmuş. Bozuk saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir.' 

Biz de bu bahane ile herkese bilim dolu günler dileyelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın