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İstanbul Deprem Acil Toplanma Alanları: e-devlet İstanbul Toplanma Alanları Sorgulama Ekranı

İstanbul Deprem Acil Toplanma Alanları: e-devlet İstanbul Toplanma Alanları Sorgulama Ekranı

Deprem
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 15:27

Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. 23 Nisan tarihinde İstanbul'da üst üste depremler meydana geldi. Milyonların yaşadığı şehirde hissedilen en ufak sarsıntı bile vatandaşlar arasında paniğe sebep oluyor. Tüm vatandaşların, olası bir depreme hazırlıklı olması gerekiyor. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde her il, ilçe ve sokak için planlanan AFAD toplanma alanları bulunuyor. İstanbul deprem toplanma alanlarını bilmek, hayati önem taşıyor.

İşte e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabileceğiniz 'acil durum toplanma alanları'

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Depremde Nerede Toplanılır?

Depremde Nerede Toplanılır?

Ülkemizde her il, ilçe, mahalle ve sokakta; deprem gibi afet ve acil durumlarda toplanmak için belirlenen noktalar vardır. Bu noktalar AFAD tarafından belirlenir. 

  • Yaşadığınız yere en yakın Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı depremde sevdiklerinizle buluşma noktanız olacaktır.

İstanbul Acil Durum Toplanma Alanları Nerede, Nasıl Bulunur?

İstanbul Acil Durum Toplanma Alanları Nerede, Nasıl Bulunur?

Bunun için yapmanız gereken çok basit. Hemen e-Devlet uygulamasına T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. 

  • Açılan ekranda yer alan arama çubuğuna; 'deprem' veya 'toplanma alanı' gibi anahtar kelimelerden birini yazın.

  • E-Devlet ekranında 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama' başlığını göreceksiniz.

  • Karşınıza çıkan bu ekrana yaşadığınız; il, ilçe, mahalle (köy) ve cadde (sokak) bilgilerini doğru bir şekilde girin.

  • Sorgulama tuşuna bastığınızda, Türkiye haritasında yaşadığınız yere en yakın AFAD toplanma alanlarını göreceksiniz.

  • Bu bilgiyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. 

  • Çocuklarınıza hangi durumlarda burada olmaları gerektiğini detaylı bir şekilde anlatın!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama Ekranı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama Ekranı
  • Unutmayın! Deprem olmadan alınan tedbir hayat kurtarır! 

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SORGULAMA EKRANI

E-Devlet üzerinden ulaşabileceğiniz bir diğer önemli harita ise, Türkiye Deprem Tehlike Haritalarıdır!

E-Devlet üzerinden ulaşabileceğiniz bir diğer önemli harita ise, Türkiye Deprem Tehlike Haritalarıdır!

Türkiye deprem tehlike haritalarına ulaşmak için yapmanız gereken; e-Devlet uygulamasına T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmak. 

  • Şimdi açılan ekranda yer alan arama çubuğuna; 'deprem' yazın.

  • Türkiye deprem tehlike haritalarına ulaşmak için açılan sayfaya gerekli bilgileri girin.

  • Türkiye deprem fay haritalarının en güncel haline ulaştınız.

  • TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTALARI SORGULAMA EKRANI

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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