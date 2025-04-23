İstanbul Deprem Acil Toplanma Alanları: e-devlet İstanbul Toplanma Alanları Sorgulama Ekranı
Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. 23 Nisan tarihinde İstanbul'da üst üste depremler meydana geldi. Milyonların yaşadığı şehirde hissedilen en ufak sarsıntı bile vatandaşlar arasında paniğe sebep oluyor. Tüm vatandaşların, olası bir depreme hazırlıklı olması gerekiyor. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde her il, ilçe ve sokak için planlanan AFAD toplanma alanları bulunuyor. İstanbul deprem toplanma alanlarını bilmek, hayati önem taşıyor.
İşte e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabileceğiniz 'acil durum toplanma alanları'
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Depremde Nerede Toplanılır?
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İstanbul Acil Durum Toplanma Alanları Nerede, Nasıl Bulunur?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama Ekranı
E-Devlet üzerinden ulaşabileceğiniz bir diğer önemli harita ise, Türkiye Deprem Tehlike Haritalarıdır!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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