İstanbul Deprem Acil Toplanma Alanları: e-devlet İstanbul Toplanma Alanları Sorgulama Ekranı

Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. 23 Nisan tarihinde İstanbul'da üst üste depremler meydana geldi. Milyonların yaşadığı şehirde hissedilen en ufak sarsıntı bile vatandaşlar arasında paniğe sebep oluyor. Tüm vatandaşların, olası bir depreme hazırlıklı olması gerekiyor. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde her il, ilçe ve sokak için planlanan AFAD toplanma alanları bulunuyor. İstanbul deprem toplanma alanlarını bilmek, hayati önem taşıyor.

İşte e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabileceğiniz 'acil durum toplanma alanları'