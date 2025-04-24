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İstanbul Deprem Riski Haritası: İstanbul'da Hangi İlçeler Riskli, Hangileri Güvenli?

İstanbul Deprem Riski Haritası: İstanbul'da Hangi İlçeler Riskli, Hangileri Güvenli?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 10:21

İstanbul'da peş peşe depremler meydana geldi. Büyüklüğü 6.2'yi bulan depremler, vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Merkez üssü Silivri olan deprem özellikle Avrupa Yakası'nda daha çok hissedilse de İstanbul ve çevre iller, depremi hissetti. İstanbul deprem riski haritası da yaşanan depremlerin ardından gündeme geldi. Deprem riski haritasıyla İstanbul'un güvenli ve riskli ilçeleri incelenebiliyor. İlçelerin güvenilirliği zemine göre değişiklik gösteriyor.

İşte İstanbul Deprem Riski Haritası...

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AFAD İstanbul Deprem Riski Haritası

AFAD İstanbul Deprem Riski Haritası

Deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde bugüne kadar yıkıcı depremler meydana geldi. Son olarak İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda paniğe oldu. İstanbul deprem riski haritası da depremin ardından gündeme geldi. 

'Türkiye Deprem Riski Haritası', interaktif olarak AFAD tarafından hazırlandı. Bu haritada İstanbul deprem riski haritası da görseldeki gibi karşımıza çıkıyor. Söz konusu interaktif haritayı sizler de inceleyebilir, dilediğiniz il ve ilçenin deprem riskini öğrenebilirsiniz. AFAD İstanbul deprem riski haritası, e-devlet üzerinden incelenebiliyor.

Haritaya ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul'da En Güvenli İlçeler Hangileri?

İstanbul'da En Güvenli İlçeler Hangileri?

İstanbul'da olası bir depremde daha güvenli olan ilçeler bulunuyor. Bu ilçelerin güvenli olma sebebi ise zemin özellikleri. Örneğin göllere ve fay hattına yakın olan ilçeler, daha riskli grupta karşımıza çıkıyor.

İstanbul'un zemini sağlam ve en güvenilir ilçeleri ise şu şekilde:

İstanbul'da En Riskli İlçeler Hangileri?

İstanbul'da En Riskli İlçeler Hangileri?

İstanbul'da zemini kötü olan ilçeler ve bölgeler, depremde yüksek riskli olarak tanımlanıyor. Özellikle bu bölgelerde yaşayanların daha temkinli olmaları tavsiye ediliyor. İstanbul'un depremde en riskli ilçeleri:

İstanbul'un orta düzeyde deprem riski olan ilçeleri: Essenyurt, Güngören (Merter semti), Eyüpsultan (Alibeyköy semti), Sultangazi, Beykoz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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