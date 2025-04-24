İstanbul Deprem Riski Haritası: İstanbul'da Hangi İlçeler Riskli, Hangileri Güvenli?

İstanbul'da olası bir depremde daha güvenli olan ilçeler bulunuyor. Bu ilçelerin güvenli olma sebebi ise zemin özellikleri. Örneğin göllere ve fay hattına yakın olan ilçeler, daha riskli grupta karşımıza çıkıyor.

İstanbul'un zemini sağlam ve en güvenilir ilçeleri ise şu şekilde: