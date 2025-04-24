İstanbul Deprem Riski Haritası: İstanbul'da Hangi İlçeler Riskli, Hangileri Güvenli?
İstanbul'da peş peşe depremler meydana geldi. Büyüklüğü 6.2'yi bulan depremler, vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Merkez üssü Silivri olan deprem özellikle Avrupa Yakası'nda daha çok hissedilse de İstanbul ve çevre iller, depremi hissetti. İstanbul deprem riski haritası da yaşanan depremlerin ardından gündeme geldi. Deprem riski haritasıyla İstanbul'un güvenli ve riskli ilçeleri incelenebiliyor. İlçelerin güvenilirliği zemine göre değişiklik gösteriyor.
İşte İstanbul Deprem Riski Haritası...
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AFAD İstanbul Deprem Riski Haritası
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İstanbul'da En Güvenli İlçeler Hangileri?
İstanbul'da En Riskli İlçeler Hangileri?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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