AFAD'dan Deprem Tehlike Haritası: İstanbul Depreminden Sonra Merak Ediliyordu: Depremde En Güvenli Şehirler

Türkiye’nin dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ederken, dün sabahtan bu yana da Marmara ve İstanbul farklı büyüklükteki depremlerle sallanıyor. Marmara’da dün sabahtan bu yana yaşanan depremlerden de sonra vatandaşlar hangi illerin diğerlerine göre daha az risk taşıdığını merak ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), geçtiğimiz hafta 2025 yılı Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı yayımladı.

Haritada özellikle aktif fay hatlarından uzak olan bölgeler güncellendi. Uzmanların da onayladığı listeye göre, deprem riski en az olan şehirler arasında İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerinden pek çok il yer aldı.