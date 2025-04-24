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AFAD'dan Deprem Tehlike Haritası: İstanbul Depreminden Sonra Merak Ediliyordu: Depremde En Güvenli Şehirler

AFAD'dan Deprem Tehlike Haritası: İstanbul Depreminden Sonra Merak Ediliyordu: Depremde En Güvenli Şehirler

istanbul depremi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2025 - 08:14 Son Güncelleme: 24.04.2025 - 08:50

Türkiye’nin dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ederken, dün sabahtan bu yana da Marmara ve İstanbul farklı büyüklükteki depremlerle sallanıyor. Marmara’da dün sabahtan bu yana yaşanan depremlerden de sonra vatandaşlar hangi illerin diğerlerine göre daha az risk taşıdığını merak ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), geçtiğimiz hafta 2025 yılı Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı yayımladı.

Haritada özellikle aktif fay hatlarından uzak olan bölgeler güncellendi. Uzmanların da onayladığı listeye göre, deprem riski en az olan şehirler arasında İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerinden pek çok il yer aldı.

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AFAD'ın verilerine göre, aşağıdaki şehirler 4. ve 5. derece deprem bölgesi olarak tanımlanıyor ve bu illerde büyük deprem olasılığı oldukça düşük gözüküyor:

AFAD'ın verilerine göre, aşağıdaki şehirler 4. ve 5. derece deprem bölgesi olarak tanımlanıyor ve bu illerde büyük deprem olasılığı oldukça düşük gözüküyor:

Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Niğde: Tamamı 4. ve 5. derecede.

Karaman: En düşük risk grubunda.

Nevşehir: 4. derece deprem bölgesinde.

Yozgat: 3. dereceye kadar düşen risk oranı.

Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece bölgelerde.

Ankara: Etimesgut, Mamak gibi ilçeleri 4. derecede.

Aşağıdaki şehirler ise aktif fay hatlarından uzakta bulunuyor. Uzmanlara göre, deprem riski düşük ve yapılaşma açısından güvenlik seviyesi yüksek iller şu şekilde:

Aşağıdaki şehirler ise aktif fay hatlarından uzakta bulunuyor. Uzmanlara göre, deprem riski düşük ve yapılaşma açısından güvenlik seviyesi yüksek iller şu şekilde:

Bartın: Fay hattına 132 km uzaklıkta.

Zonguldak: 2. derece olmasına rağmen sismik aktivite az.

Sinop: Deprem geçmişi oldukça sakin.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz'in güvenli bölgeleri arasında.

Bazı bölge ve illerde deprem riski yüksek olsa da, iç kısımlarda kalan ilçeleri daha güvenli kabul ediliyor:

Bazı bölge ve illerde deprem riski yüksek olsa da, iç kısımlarda kalan ilçeleri daha güvenli kabul ediliyor:

Mardin: 3. derece deprem bölgesi.

Antalya: Zemin yapısına göre ilçeler değişiyor.

Artvin: Sahil ilçeleri riskli ama iç kesimleri daha güvenli.

AFAD tarafından belirlenen deprem riskinin en az olduğu iller listesi ise şöyle:

AFAD tarafından belirlenen deprem riskinin en az olduğu iller listesi ise şöyle:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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MELİS.A

Ankara başkent olmasına rağmen derken, bu bir risk verisi mi?

Sel

Maalesef turkiye istanbuldur. Istanbuldan bartina zonguldaka hatta ankaraya tasinmak bilemiyorum…

Bethesta

Zaten o canım şehir bu şekilde düşünüldüğü için o hale geldi.Ülkenin bel kemiği sayılabilecek ağır sanayi kesinlikle deprem riski az olan diğer şehirlere da... Devamını Gör