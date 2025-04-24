AFAD'dan Deprem Tehlike Haritası: İstanbul Depreminden Sonra Merak Ediliyordu: Depremde En Güvenli Şehirler
Türkiye’nin dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ederken, dün sabahtan bu yana da Marmara ve İstanbul farklı büyüklükteki depremlerle sallanıyor. Marmara’da dün sabahtan bu yana yaşanan depremlerden de sonra vatandaşlar hangi illerin diğerlerine göre daha az risk taşıdığını merak ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), geçtiğimiz hafta 2025 yılı Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı yayımladı.
Haritada özellikle aktif fay hatlarından uzak olan bölgeler güncellendi. Uzmanların da onayladığı listeye göre, deprem riski en az olan şehirler arasında İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerinden pek çok il yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AFAD'ın verilerine göre, aşağıdaki şehirler 4. ve 5. derece deprem bölgesi olarak tanımlanıyor ve bu illerde büyük deprem olasılığı oldukça düşük gözüküyor:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşağıdaki şehirler ise aktif fay hatlarından uzakta bulunuyor. Uzmanlara göre, deprem riski düşük ve yapılaşma açısından güvenlik seviyesi yüksek iller şu şekilde:
Bazı bölge ve illerde deprem riski yüksek olsa da, iç kısımlarda kalan ilçeleri daha güvenli kabul ediliyor:
AFAD tarafından belirlenen deprem riskinin en az olduğu iller listesi ise şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ankara başkent olmasına rağmen derken, bu bir risk verisi mi?
Maalesef turkiye istanbuldur. Istanbuldan bartina zonguldaka hatta ankaraya tasinmak bilemiyorum…
Zaten o canım şehir bu şekilde düşünüldüğü için o hale geldi.Ülkenin bel kemiği sayılabilecek ağır sanayi kesinlikle deprem riski az olan diğer şehirlere da... Devamını Gör