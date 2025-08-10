onedio
Deprem Son Dakika: Deprem mi Oldu? Deprem Nerede Oldu? AFAD Deprem Listesi

Deprem Son Dakika: Deprem mi Oldu? Deprem Nerede Oldu? AFAD Deprem Listesi

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
10.08.2025 - 22:46

Deprem ülkesi olan Türkiye yeni bir kabusu yaşadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem yürekleri ağza getirdi. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Balıkesir depremi pek çok kentte hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar soluğu sokak ve parkta aldı. Büyük depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanında diken üstüne olan vatandaşlar son dakika deprem listesi ve 'Deprem mi oldu?' 'Deprem nerede oldu?' sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte AFAD deprem listesi.

Deprem mi Oldu?

Deprem mi Oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından vatandaşlar korku ve panikle arama motorlarında 'Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. 

Deprem Mi Oldu?

Balıkesir 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te depremle sallandı. AFAD depremin büyüklüğünü 6.1; Kandilli Rasathanesi ise 6 olarak açıkladı. AFAD'a göre deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Deprem Nerede Oldu?

Merkezi Sındırgı olan büyük deprem başta İstanbul olmak üzere yaklaşık 10 kentte şiddetli şekilde hissedildi.

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 19.53'ten saat 21.46'ya kadar büyüklükleri 2.6 ile 4.1 arasında değişen 47 artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD Deprem Listesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
