Deprem Son Dakika: Deprem mi Oldu? Deprem Nerede Oldu? AFAD Deprem Listesi

Deprem ülkesi olan Türkiye yeni bir kabusu yaşadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem yürekleri ağza getirdi. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Balıkesir depremi pek çok kentte hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar soluğu sokak ve parkta aldı. Büyük depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanında diken üstüne olan vatandaşlar son dakika deprem listesi ve 'Deprem mi oldu?' 'Deprem nerede oldu?' sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte AFAD deprem listesi.