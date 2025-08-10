onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yakınımdaki Deprem: 10 Ağustos Son Depremler! Kandilli Deprem Listesi

Yakınımdaki Deprem: 10 Ağustos Son Depremler! Kandilli Deprem Listesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.08.2025 - 23:25

Balıkesir 10 Ağustos günü depremle sarsıldı. Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Depremden acı haber geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Deprem ülkesi olan Türkiye'de yaşanan her deprem korku ve paniği artırıyor. Yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte Kandilli Rasathanesi Deprem listesi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yakınımdaki Deprem: Son Depremler

Yakınımdaki Deprem: Son Depremler

10 Ağustos Balıkesir depremi korku ve paniğe neden oldu. Depremin merkezi Sındırgı, büyüklüğü ise 6.1 olarak açıklandı. Deprem yaklaşık 10 kentte hissedildi. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak etmeye başladı. Vatandaşlar, 'Deprem mi oldu? Kaç şiddetin deprem oldu?' sorularının yanıtını arıyor.

Deprem ülkesi olan Türkiye'de son depremler Kandilli ve AFAD'ın internet sitesinde listeleniyor. Depremin olup olmadığını merak edenler yakınlarındaki depremi araştırdı. 

İşte son depremlerin listelendiği Kandilli Rasathanesi'den deprem verileri.

Kandilli Deprem Listesi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın