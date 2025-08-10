Yakınımdaki Deprem: 10 Ağustos Son Depremler! Kandilli Deprem Listesi

10 Ağustos Balıkesir depremi korku ve paniğe neden oldu. Depremin merkezi Sındırgı, büyüklüğü ise 6.1 olarak açıklandı. Deprem yaklaşık 10 kentte hissedildi. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak etmeye başladı. Vatandaşlar, 'Deprem mi oldu? Kaç şiddetin deprem oldu?' sorularının yanıtını arıyor.

Deprem ülkesi olan Türkiye'de son depremler Kandilli ve AFAD'ın internet sitesinde listeleniyor. Depremin olup olmadığını merak edenler yakınlarındaki depremi araştırdı.

İşte son depremlerin listelendiği Kandilli Rasathanesi'den deprem verileri.