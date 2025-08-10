Yakınımdaki Deprem: 10 Ağustos Son Depremler! Kandilli Deprem Listesi
Balıkesir 10 Ağustos günü depremle sarsıldı. Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Depremden acı haber geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Deprem ülkesi olan Türkiye'de yaşanan her deprem korku ve paniği artırıyor. Yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte Kandilli Rasathanesi Deprem listesi.
Yakınımdaki Deprem: Son Depremler
Kandilli Deprem Listesi
