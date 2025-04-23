iPhone Deprem Uyarı Bildirimi Nasıl Açılır? Apple Erken Deprem Bildirim Sistemi
Deprem bölgesinde bulunan ülkemizde her an deprem riski bulunuyor. Yaşanan depremlerin ardından bu konuda bilinçli ve hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğu da görülüyor. Son olarak İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından 'deprem bildirimleri' gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, telefonları sayesinde depremden önceden haberdar oldu. Google ve iOS, kullanıcılarına olası depremlerle ilgili bildirimler gönderiyor. Ayrıca bireylerin kendilerinin yükleyebileceği uygulamalar da bulunuyor.
Peki iPhone deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır?
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Deprem Erken Uyarı Sistemi Nedir, Hangi Telefonlarda Var?
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iPhone Deprem Uyarısı Nasıl Açılır?
Deprem Uyarı Bildirimleri Güvenilir mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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