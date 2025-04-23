iPhone Deprem Uyarı Bildirimi Nasıl Açılır? Apple Erken Deprem Bildirim Sistemi

Deprem bölgesinde bulunan ülkemizde her an deprem riski bulunuyor. Yaşanan depremlerin ardından bu konuda bilinçli ve hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğu da görülüyor. Son olarak İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından 'deprem bildirimleri' gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, telefonları sayesinde depremden önceden haberdar oldu. Google ve iOS, kullanıcılarına olası depremlerle ilgili bildirimler gönderiyor. Ayrıca bireylerin kendilerinin yükleyebileceği uygulamalar da bulunuyor.

Peki iPhone deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır?