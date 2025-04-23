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iPhone Deprem Uyarı Bildirimi Nasıl Açılır? Apple Erken Deprem Bildirim Sistemi

iPhone Deprem Uyarı Bildirimi Nasıl Açılır? Apple Erken Deprem Bildirim Sistemi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 17:22

Deprem bölgesinde bulunan ülkemizde her an deprem riski bulunuyor. Yaşanan depremlerin ardından bu konuda bilinçli ve hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğu da görülüyor. Son olarak İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından 'deprem bildirimleri' gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, telefonları sayesinde depremden önceden haberdar oldu. Google ve iOS, kullanıcılarına olası depremlerle ilgili bildirimler gönderiyor. Ayrıca bireylerin kendilerinin yükleyebileceği uygulamalar da bulunuyor.

Peki iPhone deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır?

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Deprem Erken Uyarı Sistemi Nedir, Hangi Telefonlarda Var?

Deprem Erken Uyarı Sistemi Nedir, Hangi Telefonlarda Var?

Deprem uyarı sistemi, telefonların ayarlar bölümünde yer alan bir özelliktir. iOS ve Android kullanıcıları için farklı şekillerde karşımıza çıkan bu özellik, hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle İstanbul depreminin ardından akıllı telefon kullanan kişiler, telefonlarında bildirim gördüklerini aktardı.

Google'ın geliştirmiş olduğu ve yalnızca Android telefonlarda kullanılan sistem, 3 milyarı aşkın akıllı cihazın çoğunda yer alan ivme ölçerleri kullanıyor ve yaklaşan sarsıntıyı algılayarak etkilenecek bölgede yaşayan kullanıcılarına bildirim gönderiyor. Google'ın geliştirmiş olduğu bu özellik, Android kullanıcılarına hizmet veriyor.

Apple kullanıcıları da iOS sisteminin geliştirmiş olduğu deprem uyarı hizmetinden yararlanabiliyor.

iPhone Deprem Uyarısı Nasıl Açılır?

iPhone Deprem Uyarısı Nasıl Açılır?

iOS cihazlarda deprem uyarı sistemi, Apple'ın 'Acil Durum' özelliği açık olan kullanıcılarına gönderilir. iPhone'larda deprem uyarı bildirimlerini açmak için aşağıdaki adımları takip edin:

  • Ayarlar uygulamasına girin.

  • Bildirim sekmesine gidin.

  • Sayfanın en altında yer alan 'Hayati Uyarı Bildirimi” seçeneğini aktif hale getirin.

Bu adımlar sonucunda iPhone erken deprem uyarı bildirimlerini açmış olacaksınız. Telefonunuz bir deprem algıladığı anda size bildirim gönderecek ve seçimlerinize göre yüksek sesle uyarı verecek. Böylece depremden birkaç saniye önceden haberiniz olacak.

Deprem Uyarı Bildirimleri Güvenilir mi?

Deprem Uyarı Bildirimleri Güvenilir mi?

Erken deprem uyarı sistemleri genel olarak güvenilirdir. Bu sistemler, sismik verileri kullanır. Ancak her sistemde olduğu gibi bu sistemde de hatalar görülebilir. Aynı bildirim, her kullanıcıya gitmeyebilir veya bazı depremlerin bildirimleri geç ve/veya hatalı gelebilir.

Siz siz olun, söz konusu deprem olunca tedbiri elden bırakmayın! Evinizde, arabanızda, iş yerinizde acil durum çantanızı eksik etmeyin.

Güvenle kalın.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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