Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nedir? Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nasıl Açılır?

Google tarafından geliştirilen deprem erken uyarı sistemi, dünya genelinde milyarlarca Android cihazın içindeki ivme ölçerleri kullanarak çalışıyor. Cihazlar, bir sarsıntı algıladığında bunu merkeze bildiriyor ve etkilenecek bölgelerdeki kullanıcılara uyarılar gönderiliyor. Bu sistem, yalnızca büyük depremler için değil, artçı sarsıntılar gibi küçük çaplı depremler için de uyarı verebiliyor.

Özellikle 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde, kullanıcıların bulunduğu konuma göre kısa süreli ama kritik öneme sahip bildirimler gönderiliyor. Söz konusu bildirimler, ShakeAlert verilerine dayanıyor ve Android telefonlara anlık olarak ulaştırılıyor. Her ne kadar bu uyarılar her zaman sarsıntıdan önce gelmeyebilecek olsa da, sistemin amacı insanlara birkaç saniyelik bir avantaj kazandırmak.