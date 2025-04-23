Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nedir? Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nasıl Açılır?
23 Nisan 2025'te İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası pek çok kişi, olası artçı sarsıntılardan nasıl haberdar olabileceklerini araştırmaya başladı. Silivri merkezli bu depremde 4.9, 4.5 ve 5.9 gibi çeşitli büyüklüklerde artçı depremler de kaydedildi. Özellikle “Deprem uyarı sistemi nedir?”, “Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?” ya da “Google deprem uyarı sistemi nereden açılır?” gibi sorular sıkça gündeme geldi.
İşte detaylar...
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Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır?
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Google Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır? Deprem Uyarı Sistemi Nereden Etkinleştirilir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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