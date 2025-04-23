Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nedir? Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nasıl Açılır?

Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nedir? Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nasıl Açılır?

Google Deprem
Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 17:35

23 Nisan 2025'te İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası pek çok kişi, olası artçı sarsıntılardan nasıl haberdar olabileceklerini araştırmaya başladı. Silivri merkezli bu depremde 4.9, 4.5 ve 5.9 gibi çeşitli büyüklüklerde artçı depremler de kaydedildi. Özellikle “Deprem uyarı sistemi nedir?”, “Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?” ya da “Google deprem uyarı sistemi nereden açılır?” gibi sorular sıkça gündeme geldi. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır?

Google Deprem Erken Uyarı Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır?

Google tarafından geliştirilen deprem erken uyarı sistemi, dünya genelinde milyarlarca Android cihazın içindeki ivme ölçerleri kullanarak çalışıyor. Cihazlar, bir sarsıntı algıladığında bunu merkeze bildiriyor ve etkilenecek bölgelerdeki kullanıcılara uyarılar gönderiliyor. Bu sistem, yalnızca büyük depremler için değil, artçı sarsıntılar gibi küçük çaplı depremler için de uyarı verebiliyor.

 Özellikle 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde, kullanıcıların bulunduğu konuma göre kısa süreli ama kritik öneme sahip bildirimler gönderiliyor. Söz konusu bildirimler, ShakeAlert verilerine dayanıyor ve Android telefonlara anlık olarak ulaştırılıyor. Her ne kadar bu uyarılar her zaman sarsıntıdan önce gelmeyebilecek olsa da, sistemin amacı insanlara birkaç saniyelik bir avantaj kazandırmak.

Google Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır? Deprem Uyarı Sistemi Nereden Etkinleştirilir?

Google Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır? Deprem Uyarı Sistemi Nereden Etkinleştirilir?

Bu özelliği kullanabilmek için telefonunuzun bazı ayarlarının açık olması gerekiyor. Öncelikle cihazınızın kablosuz bağlantı ya da mobil veri bağlantısı aktif olmalı. Ardından telefonunuzun Ayarlar menüsüne girerek Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları adımlarını takip edebilir ve bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz. 

Google, bu sistemi çalıştırmak için konum bilginizi kullanır ve deprem bölgesine yakınsanız uyarı gönderir. Ancak uyarılar her zaman sarsıntıdan önce gelmeyebilir; bazen sarsıntı anında ya da sonrasında da gelebilir. Ayrıca her deprem için uyarı almanız da garanti değil çünkü sistem bazı depremleri kullanıcıların hissedemeyeceği düzeyde olduğu için bildirim göndermeyebilir.

Google’ın Deprem Uyarı Özelliği Her Telefonda Var mı?

Google’ın Deprem Uyarı Özelliği Her Telefonda Var mı?

Bu özellik yalnızca Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor. iOS kullanıcıları için şu an böyle bir sistem aktif değil. Ayrıca telefonunuzun yazılımının güncel olması da önemli. Bazı eski Android cihazlarda bu özelliğe erişilemeyebilir ya da menü seçenekleri farklılık gösterebilir. Yine de güncel çoğu Android cihazda bu sistem varsayılan olarak yüklü geliyor ve aktif hale getirildiğinde kullanıcılara anlık bilgi sağlayabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın