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Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Sarsıntı Gelmeden Önce Bildirim Gönderebiliyor?

Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Sarsıntı Gelmeden Önce Bildirim Gönderebiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 17:12

Bazen sosyal medyada “Depremden birkaç saniye önce uyarı aldım” diyen kişileri görmüşsünüzdür. Eğer siz böyle bir bildirim almadıysanız, neye göre kimlerin uyarı aldığı aklınıza takılmış olabilir. Bu sistemin nasıl çalıştığı gerçekten merak konusu. Çünkü telefona deprem gelmeden önce bir uyarı mesajı düşmesi kulağa oldukça sıra dışı geliyor. İşin teknolojik kısmını öğrenince sistemin nasıl çalıştığı çok daha net hale geliyor.

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Bu teknoloji depremi önceden nasıl fark ediyor olabilir ki?

Bu teknoloji depremi önceden nasıl fark ediyor olabilir ki?

Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi aslında yer kabuğundaki hareketleri sürekli izleyen sensör ağlarından gelen verilerle çalışıyor. Bu sensörler yeryüzünün altında gerçekleşen fay hattı hareketlerini anlık olarak algılıyor ve bu verileri doğrudan Google'ın veri merkezlerine iletiyor. 

Ardından Google, aldığı bu bilgileri çok hızlı bir şekilde analiz ederek depremin nerede başladığını, ne kadar güçlü olduğunu ve ne yöne doğru ilerleyebileceğini hesaplıyor. İşte bu analiz tamamlandığında, etkilenecek bölgelerdeki Android cihazlara saniyeler içinde bildirim gönderiliyor. Bu sayede sarsıntı başlamadan önce uyarı alan kişiler birkaç saniyelik bir önlem alma fırsatına sahip oluyor.

Peki neden herkes aynı anda uyarı almıyor ya da bazen hiç bildirim gelmiyor?

Peki neden herkes aynı anda uyarı almıyor ya da bazen hiç bildirim gelmiyor?

Google'ın bu uyarı sisteminin çalışması için birkaç temel şart var. Öncelikle telefonun internete ya da mobil veriye bağlı olması gerekiyor. Ayrıca konum servislerinin de açık olması şart. Bunlar aktif değilse sistem sizi bulamayacağı için uyarı gönderemiyor. Bir diğer önemli nokta ise sistemin, sadece belirli büyüklükteki ve konumdaki depremler için uyarı göndermesi. 

Yani bulunduğunuz yerin sarsıntıdan etkilenmeyeceği öngörülüyorsa, deprem olsa bile telefonunuzda herhangi bir bildirim görmeyebilirsiniz. Bu, sistemin hatalı çalıştığı anlamına gelmiyor aksine tahmin mekanizmasının ne kadar hassas ayarlandığını gösteriyor.

Sistemi kullanmaya başlamak için özel bir şey yapmak gerekiyor mu?

Sistemi kullanmaya başlamak için özel bir şey yapmak gerekiyor mu?

Android kullanıcıları için bu özellik oldukça kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Telefonunuzun “Ayarlar” kısmına girip sırasıyla Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek bu özelliği aktifleştirebiliyorsunuz. Özellik açıldığında, yaşanabilecek sarsıntılara karşı daha hazırlıklı olmanız mümkün hale geliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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