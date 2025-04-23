Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Sarsıntı Gelmeden Önce Bildirim Gönderebiliyor?

Google'ın bu uyarı sisteminin çalışması için birkaç temel şart var. Öncelikle telefonun internete ya da mobil veriye bağlı olması gerekiyor. Ayrıca konum servislerinin de açık olması şart. Bunlar aktif değilse sistem sizi bulamayacağı için uyarı gönderemiyor. Bir diğer önemli nokta ise sistemin, sadece belirli büyüklükteki ve konumdaki depremler için uyarı göndermesi.

Yani bulunduğunuz yerin sarsıntıdan etkilenmeyeceği öngörülüyorsa, deprem olsa bile telefonunuzda herhangi bir bildirim görmeyebilirsiniz. Bu, sistemin hatalı çalıştığı anlamına gelmiyor aksine tahmin mekanizmasının ne kadar hassas ayarlandığını gösteriyor.