Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Sarsıntı Gelmeden Önce Bildirim Gönderebiliyor?
Bazen sosyal medyada “Depremden birkaç saniye önce uyarı aldım” diyen kişileri görmüşsünüzdür. Eğer siz böyle bir bildirim almadıysanız, neye göre kimlerin uyarı aldığı aklınıza takılmış olabilir. Bu sistemin nasıl çalıştığı gerçekten merak konusu. Çünkü telefona deprem gelmeden önce bir uyarı mesajı düşmesi kulağa oldukça sıra dışı geliyor. İşin teknolojik kısmını öğrenince sistemin nasıl çalıştığı çok daha net hale geliyor.
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Bu teknoloji depremi önceden nasıl fark ediyor olabilir ki?
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Peki neden herkes aynı anda uyarı almıyor ya da bazen hiç bildirim gelmiyor?
Sistemi kullanmaya başlamak için özel bir şey yapmak gerekiyor mu?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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