İstanbul 6.2 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı: Deprem Anında Yapılması Gerekenler, Uyulacak Kurallar Nelerdir?
23 Nisan'da yaşanan depremin ardından artçı sarsıntılar çevre illerde sürmeye devam ediyor. İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, hepimize bir kez daha “hazırlıklı olmanın” ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Uzmanlar, beklenen büyük İstanbul depremine karşı uyarılarını yinelerken, deprem anında nasıl davranmamız gerektiği de yeniden gündeme geldi. Peki, sarsıntı anında neler yapılmalı, hangi hatalardan uzak durulmalı? Hayat kurtaran bilgileri sizin için derledik.
AFAD resmi web sitesinde yer alan 'deprem anında yapılacaklar' listesini sizlerle paylaştık. Peki deprem anında neler yapılmalı? Deprem anında uyulması gereken kurallar neler? İşte detaylar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, İstanbul’da hissedilen bir deprem gündemi derinden sarstı.
Deprem anında yapılacaklar ve uyulması gereken kurallar ise AFAD tarafından yeniden hatırlatılmaya başlandı.
Deprem Anında Uyulması Gereken Kurallar
Deprem Anında Ne Yapılmalı?
Depremde Dışardayken Ne Yapılmalı?
Depreme Metroda Yakalanırsam Ne Yapmalıyım?
Depremde Enkaz Altında Kaldım Ne Yapmalıyım?
23 Nisan’daki sarsıntı küçük çaplı olsa da, uzmanlara göre asıl tehlike kapıda olabilir.
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