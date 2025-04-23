Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır? Deprem Çantasında Neler Olmalı?

Deprem çantası hazırlamak, bir felaket anında en temel ihtiyaçlarınıza hızla ulaşmanızı sağlar. Bu nedenle içeriği planlarken sadece birkaç saatlik değil, en az 72 saatlik bir süreyi göz önünde bulundurmanız gerekir. Yardım ekiplerinin size ulaşması zaman alabileceğinden, bu çantanın amacı tamamen kendi başınıza hayatta kalmanızı sağlayacak şartları oluşturmaktır.

Her bireyin çantası kişisel ihtiyaçlara göre şekillenmeli, varsa evcil hayvanlar ve özel bakım gerektiren bireyler için ayrı malzemeler de eklenmelidir. Ayrıca dayanıklı, su geçirmez ve kolay taşınabilir bir çanta tercih etmek bu süreci daha etkili hale getirir.