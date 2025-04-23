Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır? Deprem Çantasında Neler Olmalı?

Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır? Deprem Çantasında Neler Olmalı?

Deprem
Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 15:26

Deprem çantası hazırlamak kulağa basit bir iş gibi gelse de aslında detaylı düşünülmesi gereken bir süreçtir. Her evde, okulda, iş yerinde mutlaka bulunması gereken bu çanta, afet anında sizin ve sevdiklerinizin en temel ihtiyaçlarını karşılayacak tek şey olabilir. Hazırlarken sadece sizin değil, bebekler, yaşlılar, evcil hayvanlar gibi sorumluluğunuz altındaki herkes düşünülmelidir. Ayrıca çantanın sadece içeriği değil, bulunduğu yer de hayati önem taşır. Çünkü ihtiyacınız olduğunda ona saniyeler içinde ulaşabilmeniz gerekebilir.

Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?

Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?

Deprem çantası hazırlamak, bir felaket anında en temel ihtiyaçlarınıza hızla ulaşmanızı sağlar. Bu nedenle içeriği planlarken sadece birkaç saatlik değil, en az 72 saatlik bir süreyi göz önünde bulundurmanız gerekir. Yardım ekiplerinin size ulaşması zaman alabileceğinden, bu çantanın amacı tamamen kendi başınıza hayatta kalmanızı sağlayacak şartları oluşturmaktır. 

Her bireyin çantası kişisel ihtiyaçlara göre şekillenmeli, varsa evcil hayvanlar ve özel bakım gerektiren bireyler için ayrı malzemeler de eklenmelidir. Ayrıca dayanıklı, su geçirmez ve kolay taşınabilir bir çanta tercih etmek bu süreci daha etkili hale getirir.

Deprem Çantasında Mutlaka Bulunması Gerekenler

Deprem Çantasında Mutlaka Bulunması Gerekenler

Deprem sonrası ilk saatlerde dışarıdan destek almak zor olabilir. Bu nedenle çantanın içeriği eksiksiz olmalı ve uzun ömürlü malzemelerle hazırlanmalıdır. İşte deprem çantasında bulunması gereken temel eşyalar:

  • Konserve, kuru meyve, meyve suyu gibi uzun süre dayanabilen, yüksek kalorili gıdalar

  • Her aile bireyi için yeterli içme suyu

  • Kimlik kartı, pasaport, ehliyet, diploma, tapu, sigorta belgeleri gibi evrakların fotokopileri

  • Evcil hayvanınız varsa sağlık karnesi gibi belgeler

  • İç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysiler

  • Sabun, dezenfektan, ıslak mendil, diş fırçası ve macunu, tuvalet kağıdı, hijyenik ped

  • İlk yardım çantası

  • Uyku tulumu veya battaniye

  • Düdük, çakı, küçük makas

  • Kağıt ve kalem

  • Pilli radyo, el feneri ve yedek piller

Bu eşyalar, fiziksel ihtiyaçlar kadar psikolojik olarak da sizi güvende hissettirecek donanımı sağlar. Eksik bir çanta, felaket anında telafi edilemeyecek sonuçlara yol açabilir.

Deprem Çantası Nerede Bulunmalı?

Deprem Çantası Nerede Bulunmalı?

Deprem çantasını hazırlamak kadar onu doğru yerde saklamak da son derece önemlidir. Çünkü bir afet anında saniyelerin bile büyük önemi vardır. Bu yüzden çanta kolay ulaşılabilir bir noktada bulunmalı; devrilmeyecek, ulaşımı engellenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. 

Sadece evinizde değil, iş yerinizde, çocuğunuzun okul çantasında ya da aracınızda da mutlaka küçük birer afet çantası olmalıdır. Ayrıca içinde bulunduğunuz mekana göre (örneğin bodrum kat ya da yüksek kat) erişim yollarını da hesaba katarak çantanızın yerini belirlemeniz hayati öneme sahiptir. Her bireyin kendi çantasını tanıması ve ihtiyaçlarına uygun malzemelerle tamamlaması da unutulmamalıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
5
4
3
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın