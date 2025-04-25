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Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy’un Deprem Kavgası İçerik Üreticilerine Parodi Konusu Oldu

Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy’un Deprem Kavgası İçerik Üreticilerine Parodi Konusu Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.04.2025 - 16:02

@oktaysenoll adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi gündemi kaçırmadı. 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddettindeki deprem sebebiyle Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy arasında gerilim yaşanmıştı ve yaşanmaya devam ediyor. İçerik üreticisi de bir zamanların popüleri olan “Sen Abdülhamid’i savundun” tartışmasını günümüze uyarladı.

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İşte o anlar 👇

Tuğba Özay’ın deprem yorumuna da değinmeyi es geçmediler.

Tuğba Özay’ın deprem yorumuna da değinmeyi es geçmediler.

Özay deprem için, “İstanbul'da fena sallandık. Hepimize geçmiş olsun ama çok dikkat etmek lazım ne zaman Amerikan gemisi gelse bu ülkede bir şeyler oluyor. Şu anda Marmara denizinde biliyorsunuz.

Zaten bir kaç gündür içimde bir his vardı. Çünkü bununla ilgili uzmanlar da yazmıştı ABD gemisi yine geldi diye. Artık bu ülkede hiçbir şeye güvenim kalmadı. Yazıklar olsun başka hiçbir şey demiyorum umarım hiçbir yerde hiçbir hasar yoktur.” demişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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