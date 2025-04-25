Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy’un Deprem Kavgası İçerik Üreticilerine Parodi Konusu Oldu

Özay deprem için, “İstanbul'da fena sallandık. Hepimize geçmiş olsun ama çok dikkat etmek lazım ne zaman Amerikan gemisi gelse bu ülkede bir şeyler oluyor. Şu anda Marmara denizinde biliyorsunuz.

Zaten bir kaç gündür içimde bir his vardı. Çünkü bununla ilgili uzmanlar da yazmıştı ABD gemisi yine geldi diye. Artık bu ülkede hiçbir şeye güvenim kalmadı. Yazıklar olsun başka hiçbir şey demiyorum umarım hiçbir yerde hiçbir hasar yoktur.” demişti.