Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy’un Deprem Kavgası İçerik Üreticilerine Parodi Konusu Oldu
@oktaysenoll adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi gündemi kaçırmadı. 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddettindeki deprem sebebiyle Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy arasında gerilim yaşanmıştı ve yaşanmaya devam ediyor. İçerik üreticisi de bir zamanların popüleri olan “Sen Abdülhamid’i savundun” tartışmasını günümüze uyarladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuğba Özay’ın deprem yorumuna da değinmeyi es geçmediler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın