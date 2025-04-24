Naci Görür Açıklamıştı: Marmara Depreminden En Fazla Etkilenecek İlçe Hangisi?
Dün İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu. Deprem sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar ise hala devam ediyor.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise yaşanan depremin beklenen büyük Marmara depremi olmadığı görüşünde. Görür ayrıca daha önceki aylarda yaptığı açıklamada Marmara’da yaşanacak depremden en fazla etkilenecek ilçe olarak Bursa’nın Gemlik ilçesini göstermişti.
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İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, megakenti bekleyen en büyük tehlikeyi yine hatırlattı.
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“Marmara’da yaşanacak büyük depremden en fazla etkilenecek ilçe Gemlik”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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