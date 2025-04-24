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Naci Görür Açıklamıştı: Marmara Depreminden En Fazla Etkilenecek İlçe Hangisi?

Naci Görür Açıklamıştı: Marmara Depreminden En Fazla Etkilenecek İlçe Hangisi?

Naci Görür
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.04.2025 - 09:48

Dün İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu. Deprem sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar ise hala devam ediyor.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise yaşanan depremin beklenen büyük Marmara depremi olmadığı görüşünde. Görür ayrıca daha önceki aylarda yaptığı açıklamada Marmara’da yaşanacak depremden en fazla etkilenecek ilçe olarak Bursa’nın Gemlik ilçesini göstermişti.

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İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, megakenti bekleyen en büyük tehlikeyi yine hatırlattı.

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, megakenti bekleyen en büyük tehlikeyi yine hatırlattı.

Dün öğle saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Uzmanlar ise yaşanan depremle ilgili fikir ayrılığı yaşıyor. 

Bazı uzmanlar yaşanan deprem nedeniyle Marmara’daki fay hattının kırıldığını söylerken bazıları ise 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen büyük İstanbul depremi ile alakası olmadığı görüşünde.

“Marmara’da yaşanacak büyük depremden en fazla etkilenecek ilçe Gemlik”

“Marmara’da yaşanacak büyük depremden en fazla etkilenecek ilçe Gemlik”

Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Marmara’daki depremden en fazla etkilenecek ilçe olarak Bursa’nın Gemlik ilçesini göstermişti.

Görür, “Hükümetimiz bunu görmüş ve yasa çıkarmışlar Gemlik’i taşımaya karar vermişler birkaç sene önce fakat sonra siyasi bir şeyler çalışmış vazgeçmiş durmuşlar. Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik, Geyve, İznik Kuzey Anadolu fayının Güney fayı üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de deniz kumuyla dolu. Kurtulma şansı yok.' ifadelerini kullanmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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