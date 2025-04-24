Naci Görür Açıklamıştı: Marmara Depreminden En Fazla Etkilenecek İlçe Hangisi?

Dün İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu. Deprem sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar ise hala devam ediyor.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise yaşanan depremin beklenen büyük Marmara depremi olmadığı görüşünde. Görür ayrıca daha önceki aylarda yaptığı açıklamada Marmara’da yaşanacak depremden en fazla etkilenecek ilçe olarak Bursa’nın Gemlik ilçesini göstermişti.