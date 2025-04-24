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Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Spiker Meltem Bozbeyoğlu Yaşadığı Korkuyu Anlattı

Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Spiker Meltem Bozbeyoğlu Yaşadığı Korkuyu Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.04.2025 - 09:32

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem yalnızca binaları değil, ekran başındaki izleyicilerin yüreğini de sarstı. Çünkü bu kez deprem anı, CNN Türk spikeri Meltem Bozbeyoğlu’nun canlı yayınına denk geldi. Kameralar sallandı, masa devrilmedi ama büyük bir panik yaşandı. 

Spiker Bozbeyoğlu, bir yandan yayını sürdürmeye çalışırken bir yandan da annesinden haber almaya çalıştı. Ertesi gün ise yaşadıklarını detaylarıyla anlattı: Hem kendi duygusal tepkisini hem de rejide yaşananları...

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İstanbul’un bir önceki gün yüreğini ağzına getiren büyük sarsıntı ekranlara da birebir yansıdı.

İstanbul’un bir önceki gün yüreğini ağzına getiren büyük sarsıntı ekranlara da birebir yansıdı.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan ve AFAD tarafından 6,2 büyüklüğünde açıklanan deprem, 23 Nisan sabahı İstanbul ve çevresindeki illerde büyük panik yarattı. Şiddetli sarsıntının yaşandığı dakikalarda CNN Türk ekranlarında canlı yayın devam ediyordu. 

Spiker koltuğunda Meltem Bozbeyoğlu vardı. Sarsıntı başladığında ekranlar resmen titredi. Bozbeyoğlu’nun, panik halinde masaya tutunarak, “Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım” diyerek izleyicileri uyarması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ancak yayının en duygusal anı, Bozbeyoğlu’nun rejideki ekibe “Şilan, annemi arayın!” demesiyle başladı. O esnada yayını sürdürmeye çalışan deneyimli spikerin gözlerindeki endişe ve korku belli oluyordu.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Yayın bittikten sonra yaşadığı duygusal boşalma ise bir gün sonra Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ortaya çıktı.

Yayın bittikten sonra yaşadığı duygusal boşalma ise bir gün sonra Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ortaya çıktı.

Bozbeyoğlu, annesi Tülay Bozbeyoğlu’na ulaşmaya çalışırken yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Annem Bahçelievler'de oturuyor. Şilan'a annenim numarasını atmaya çalışıyorum. Anneme de 'İyi misin, iyi misin' diye sormaya devam ediyorum. Annem bizim yayını da izlemiyormuş. Çok sallanmışlar. Aslında ben bu binanın çok güvenli olduğunu biliyorum. Çok sağlam bir bina. Dekorlar, ışıklar, kameralar yerinde durmuyor. O zaman aklıma şu geldi; 'Bu kadar güvenli bir binada bu kadar sallanıyorsak, İstanbul yıkılmıştır, annem güvende değildir' diye düşündüm. Annemle konuşunca hemen gözyaşlarına boğuldu, benim annem çok duygusaldır.”

Annesi Tülay Bozbeyoğlu ise yayından sonra yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu sözlerle anlatıt:

Annesi Tülay Bozbeyoğlu ise yayından sonra yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu sözlerle anlatıt:

“Kızım bir başkadır. O beni merak ediyor, ben de onun kedisini kurtarmaya çalışıyordum. Demirören binasını biliyorum, sağlam bina. Zamanında benim babam da orada çalışmıştı bu sebeple kızım için endişelenmedim”

Deprem sırasında Bozbeyoğlu’nun yardım istediği CNN Türk editörü Şilan Bozyurt ise olay anında rejideydi. Soğukkanlılığını koruduklarını anlatan Bozyurt, şöyle dedi:

“Bizim önceliğimiz her zaman meydanları, sokakları ve halkı infiale sevk etmeden yayına vermektir. Önce yayını kurtarmam gerekiyordu. Son dakikayı verdik. Sonra annelerimizi aradık.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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