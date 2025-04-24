Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Spiker Meltem Bozbeyoğlu Yaşadığı Korkuyu Anlattı

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem yalnızca binaları değil, ekran başındaki izleyicilerin yüreğini de sarstı. Çünkü bu kez deprem anı, CNN Türk spikeri Meltem Bozbeyoğlu’nun canlı yayınına denk geldi. Kameralar sallandı, masa devrilmedi ama büyük bir panik yaşandı.

Spiker Bozbeyoğlu, bir yandan yayını sürdürmeye çalışırken bir yandan da annesinden haber almaya çalıştı. Ertesi gün ise yaşadıklarını detaylarıyla anlattı: Hem kendi duygusal tepkisini hem de rejide yaşananları...