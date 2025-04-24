Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Spiker Meltem Bozbeyoğlu Yaşadığı Korkuyu Anlattı
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem yalnızca binaları değil, ekran başındaki izleyicilerin yüreğini de sarstı. Çünkü bu kez deprem anı, CNN Türk spikeri Meltem Bozbeyoğlu’nun canlı yayınına denk geldi. Kameralar sallandı, masa devrilmedi ama büyük bir panik yaşandı.
Spiker Bozbeyoğlu, bir yandan yayını sürdürmeye çalışırken bir yandan da annesinden haber almaya çalıştı. Ertesi gün ise yaşadıklarını detaylarıyla anlattı: Hem kendi duygusal tepkisini hem de rejide yaşananları...
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İstanbul’un bir önceki gün yüreğini ağzına getiren büyük sarsıntı ekranlara da birebir yansıdı.
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Yayın bittikten sonra yaşadığı duygusal boşalma ise bir gün sonra Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ortaya çıktı.
Annesi Tülay Bozbeyoğlu ise yayından sonra yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu sözlerle anlatıt:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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