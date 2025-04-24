Depreme Uykuda Yakalanan Ece Seçkin Başına Gelen Üzücü Olayı Anlattı

Turneden döner dönmez yorgun argın yatağına giren Seçkin, bir anda evin dört bir yanından gelen gürültüyle gözlerini açtı. Neyse ki fiziki bir zarar görmedi, ama içini sızlatan başka bir kayıp yaşadı.

Yıllardır ödül aldığı her organizasyondan saklayıp sergilediği anı dolu plaketlerin hepsi özel olarak mimarı tarafından tasarlanmış cam bir vitrinde yer alıyordu. Ancak deprem o vitrini yerle bir etti. Camlar çatladı, ödüller kırıldı.