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Depreme Uykuda Yakalanan Ece Seçkin Başına Gelen Üzücü Olayı Anlattı

Depreme Uykuda Yakalanan Ece Seçkin Başına Gelen Üzücü Olayı Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.04.2025 - 08:41

Marmara’da peş peşe yaşanan depremler sadece sarsıntı yaratmakla kalmadı, duygusal izler de bıraktı. Ünlü popçu Ece Seçkin, İstanbul’daki evinde uykuda yakalandığı depremle büyük bir şok yaşadı. 

Seçkin, yıllardır biriktirdiği ödüllerinin cam vitrinde tuzla buz olduğunu paylaşırken, yaşadığı üzüntüyü satırlara döktü. “Yılların ödülleri kırıldı tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. ” diyen sanatçı, sosyal medya üzerinden duygusal bir açıklama yaptı.

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İstanbul'da peş peşe meydana gelen ve en büyüğü 6.2 büyüklüğündeki depremler vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da peş peşe meydana gelen ve en büyüğü 6.2 büyüklüğündeki depremler vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlk depremin 3.9 büyüklüğünde ve Silivri açıklarında olduğu öğrenilirken, AFAD ikinci ve korkunç 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.4 ve 4.9 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul genelinde korku ve paniğe neden olan deprem ünlü şarkıcı Ece Seçkin’i uykuda yakaladı.

İstanbul genelinde korku ve paniğe neden olan deprem ünlü şarkıcı Ece Seçkin’i uykuda yakaladı.

Turneden döner dönmez yorgun argın yatağına giren Seçkin, bir anda evin dört bir yanından gelen gürültüyle gözlerini açtı. Neyse ki fiziki bir zarar görmedi, ama içini sızlatan başka bir kayıp yaşadı.

Yıllardır ödül aldığı her organizasyondan saklayıp sergilediği anı dolu plaketlerin hepsi özel olarak mimarı tarafından tasarlanmış cam bir vitrinde yer alıyordu. Ancak deprem o vitrini yerle bir etti. Camlar çatladı, ödüller kırıldı.

Seçkin, yaşadıklarını Instagram’da paylaştı:

Seçkin, yaşadıklarını Instagram’da paylaştı:

“Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum. Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babam ve Çağrı, 'Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız' dediler, belki bazılarını kurtarabiliriz. En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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