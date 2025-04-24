Depreme Uykuda Yakalanan Ece Seçkin Başına Gelen Üzücü Olayı Anlattı
Marmara’da peş peşe yaşanan depremler sadece sarsıntı yaratmakla kalmadı, duygusal izler de bıraktı. Ünlü popçu Ece Seçkin, İstanbul’daki evinde uykuda yakalandığı depremle büyük bir şok yaşadı.
Seçkin, yıllardır biriktirdiği ödüllerinin cam vitrinde tuzla buz olduğunu paylaşırken, yaşadığı üzüntüyü satırlara döktü. “Yılların ödülleri kırıldı tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. ” diyen sanatçı, sosyal medya üzerinden duygusal bir açıklama yaptı.
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İstanbul'da peş peşe meydana gelen ve en büyüğü 6.2 büyüklüğündeki depremler vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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İstanbul genelinde korku ve paniğe neden olan deprem ünlü şarkıcı Ece Seçkin’i uykuda yakaladı.
Seçkin, yaşadıklarını Instagram’da paylaştı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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