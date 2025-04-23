Damla Altun, Depreme Yakalandığı Anı Paylaştı: Kedilerini Yanına Almaması Tepki Çekince Ateş Püskürdü!
Sosyal medya fenomeni öğle saatlerinde gerçekleşen 6.2'lik depreme yakalandığı anların kameraya yansıyan görüntüsünü paylaştı. 3 kedisini ardında bırakarak yukarı çıkması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekince ateş püskürdü. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok sosyal medya kullanıcısı depreme yakalandığı anı paylaşırken bir görüntü de sosyal medya fenomeni Damla Altun'dan geldi.
Evinin beşik gibi sallandığı görüntülerde kedilerini geride bırakması ise sosyal medyada tepki çekti.
Sosyal medyada "Kedilerini bırakmış", "Neden yukarı çıkıyorlar?" gibi tepkilerin büyüğünü gören Damla Altun, eleştirenlere cevap verdi.
Instagram DM kutusu da tepkiyle dolunca ateş püskürdü, "Yaşamayan anlayamaz" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın