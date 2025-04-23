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Damla Altun, Depreme Yakalandığı Anı Paylaştı: Kedilerini Yanına Almaması Tepki Çekince Ateş Püskürdü!

Damla Altun, Depreme Yakalandığı Anı Paylaştı: Kedilerini Yanına Almaması Tepki Çekince Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.04.2025 - 18:07

Sosyal medya fenomeni öğle saatlerinde gerçekleşen 6.2'lik depreme yakalandığı anların kameraya yansıyan görüntüsünü paylaştı. 3 kedisini ardında bırakarak yukarı çıkması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekince ateş püskürdü. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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İstanbul’da bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul’da bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

En büyüğü 5.9 olan birçok artçı sarsıntı da yaşandı. Halkı oldukça tedirgin eden deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, GSM operatörlerinin sebep olduğu iletişim aksaklıklarına tepki yağdı, İstanbul'da okullar iki günlüğüne tatil edildi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı depreme yakalandığı anı paylaşırken bir görüntü de sosyal medya fenomeni Damla Altun'dan geldi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı depreme yakalandığı anı paylaşırken bir görüntü de sosyal medya fenomeni Damla Altun'dan geldi.

Damla Altun, evinin kamerasına yansıyan korkunç görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Bakar mısınız şu şiddete... Umarım herkes iyidir, gerçekten çok korktuk' açıklamasında bulundu.

Evinin beşik gibi sallandığı görüntülerde kedilerini geride bırakması ise sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada "Kedilerini bırakmış", "Neden yukarı çıkıyorlar?" gibi tepkilerin büyüğünü gören Damla Altun, eleştirenlere cevap verdi.

Sosyal medyada "Kedilerini bırakmış", "Neden yukarı çıkıyorlar?" gibi tepkilerin büyüğünü gören Damla Altun, eleştirenlere cevap verdi.

'İnsan başına gelmeden anlayamıyor o anki çaresizliği paniği, bunu bana açıklatmayın ya konumuz BEN miyim gerçekten!?' çıkışında bulundu.

Instagram DM kutusu da tepkiyle dolunca ateş püskürdü, "Yaşamayan anlayamaz" dedi.

Instagram DM kutusu da tepkiyle dolunca ateş püskürdü, "Yaşamayan anlayamaz" dedi.

'İdo ve Dobi'yi yakalamak mümkün değil onlar aşırı seri. Ruhi de merdivende önümden kaçtı tutamadım bile. Onları bırakıp evden kaçmadım. İnsanları yargılamayın böyle bir günde! Aşırı geriliyorum linçlenecek kişi ve konular dağ gibi önümüzdeyken ben ne alaka!' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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