Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oğuzhan Uğur, İstanbul Depreminde Telefonların Yine Çekmemesine 6 Yıl Önce Attığı Tweet'le Tepki Gösterdi!

Oğuzhan Uğur, İstanbul Depreminde Telefonların Yine Çekmemesine 6 Yıl Önce Attığı Tweet'le Tepki Gösterdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.04.2025 - 16:53

Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da şiddetli bir şekilde hissedildi. GSM operatörlerinin yoğunluk sebebiyle yaşattığı iletişim problemleri yine ve yeniden gündeme oturdu. Oğuzhan Uğur, 2019'da yaşanan depremde attığı tweet'i hatırlatarak operatör fiyaskosuna tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

Ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

Deprem Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'dan da hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6.2, merkez üssünü Silivri olarak açıklarken, depremden sonra 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana gelmeye devam etti. 

Büyük İstanbul depreminin tetikte beklendiği zamanda, bu kadar hissedilen bir deprem yaşanması tüm halkı tedirgin etti. Vatandaşlar sokağa dökülürken, GSM operatörlerinde yoğunluk sebebiyle ciddi iletişim aksaklıkları yaşandı. Daha önce de olduğu gibi vatandaşlar sevdiklerine ulaşamadı ve bu durum paniğin daha da artmasına sebep oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının yanında birçok ünlü isminde tepki gösterdiği GSM operatörü fiyaskosuna bir çıkış da Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Sosyal medya kullanıcılarının yanında birçok ünlü isminde tepki gösterdiği GSM operatörü fiyaskosuna bir çıkış da Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Oğuzhan Uğur, 26 Eylül 2019 tarihinde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan, 5,8 büyüklüğündeki depremde yaşananları hatırlattı. 

Oğuzhan Uğur'un 2019'da attığı tweet'te '#deprem bu defa raftan kitap düşürdü…İlk olarak tlfona sarılıyorsun tabii. Herkes iyi mi duymak istiyorsun. Hat yok! Kimseye ulaşamıyoruz. “Hazırız” diyorlar… Değilsiniz! Deprem bizi sallıyor ama siz depremi pek sallamıyorsunuz galiba…' ifadeleri yer alıyordu.

2019 tweet'ini hatırlatan Oğuzhan Uğur GSM operatörlerinin ihmalini vurguladı.

2019 tweet'ini hatırlatan Oğuzhan Uğur GSM operatörlerinin ihmalini vurguladı.
twitter.com

'Yine çekmedi telefonlar! 6 yıl geçmiş şu tweet'i atalı, 6 yıl!' diyerek tepki gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın