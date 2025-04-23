Oğuzhan Uğur, İstanbul Depreminde Telefonların Yine Çekmemesine 6 Yıl Önce Attığı Tweet'le Tepki Gösterdi!

Deprem Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'dan da hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6.2, merkez üssünü Silivri olarak açıklarken, depremden sonra 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana gelmeye devam etti.

Büyük İstanbul depreminin tetikte beklendiği zamanda, bu kadar hissedilen bir deprem yaşanması tüm halkı tedirgin etti. Vatandaşlar sokağa dökülürken, GSM operatörlerinde yoğunluk sebebiyle ciddi iletişim aksaklıkları yaşandı. Daha önce de olduğu gibi vatandaşlar sevdiklerine ulaşamadı ve bu durum paniğin daha da artmasına sebep oldu.