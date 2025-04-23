Oğuzhan Uğur, İstanbul Depreminde Telefonların Yine Çekmemesine 6 Yıl Önce Attığı Tweet'le Tepki Gösterdi!
Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da şiddetli bir şekilde hissedildi. GSM operatörlerinin yoğunluk sebebiyle yaşattığı iletişim problemleri yine ve yeniden gündeme oturdu. Oğuzhan Uğur, 2019'da yaşanan depremde attığı tweet'i hatırlatarak operatör fiyaskosuna tepki gösterdi.
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Ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.
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Sosyal medya kullanıcılarının yanında birçok ünlü isminde tepki gösterdiği GSM operatörü fiyaskosuna bir çıkış da Oğuzhan Uğur'dan geldi.
2019 tweet'ini hatırlatan Oğuzhan Uğur GSM operatörlerinin ihmalini vurguladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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