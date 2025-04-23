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Bakan Yusuf Tekin Açıkladı: İstanbul'da Okullar 2 Gün Tatil Edildi

Bakan Yusuf Tekin Açıkladı: İstanbul'da Okullar 2 Gün Tatil Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 16:33 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 16:39

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okulların deprem nedeniyle 2 gün tatil edildiğini açıkladı. Kentte bulunan üniversitelerde de eğitime ara verildi.

İstanbul Valiliği, kamuda 10 yaşından küçük çocuğu olanlarla birlikte, engelli, hamile ve malül gazi olan kamu çalışanlarının da 2 gün izinli olduğunu duyurdu.

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İstanbul’da bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul’da bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrasında en büyüğü 5.9 olan birçok artçı sarsıntı da yaşandı. İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisi okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyordu.

Bakan okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı

Bakan okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı. 

24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günü okullarda eğitime ara verildi.

Ayrıca kentte bulunan üniversitelerde de eğitime ara verildi.

İstanbul Valiliği, kamuda 10 yaşından küçük çocuğu olanlarla birlikte, engelli, hamile ve malül gazi olan kamu çalışanlarının da 2 gün izinli olduğununu duyurdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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