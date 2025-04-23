Bakan Yusuf Tekin Açıkladı: İstanbul'da Okullar 2 Gün Tatil Edildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okulların deprem nedeniyle 2 gün tatil edildiğini açıkladı. Kentte bulunan üniversitelerde de eğitime ara verildi.
İstanbul Valiliği, kamuda 10 yaşından küçük çocuğu olanlarla birlikte, engelli, hamile ve malül gazi olan kamu çalışanlarının da 2 gün izinli olduğunu duyurdu.
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İstanbul’da bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Bakan okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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