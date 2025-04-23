İstanbul-Ankara Uçak Bileti Fiyatlarında Hızlı Artış: Ortalama Bin Liradan 5 Bin Liraya Kadar Yükseldi
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İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem büyük korkuya neden oldu.
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İstanbul-Ankara arası 4 bin 900 lira oldu.
Öte yandan sosyal medyadaki bir paylaşım fiyatlardaki artışın normal ve sistemsel olduğunu ifade etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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