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İstanbul-Ankara Uçak Bileti Fiyatlarında Hızlı Artış: Ortalama Bin Liradan 5 Bin Liraya Kadar Yükseldi

İstanbul-Ankara Uçak Bileti Fiyatlarında Hızlı Artış: Ortalama Bin Liradan 5 Bin Liraya Kadar Yükseldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 16:03

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında uçak bileti fiyatlarındaki hızlı artış dikkat çekti.

Sosyal medyadaki görüntülere göre, dün ortalama bin 100 liradan satılan İstanbul-Ankara uçak bileti fiyatları 4 bin 900 liraya kadar yükseldi.

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İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem büyük korkuya neden oldu.

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem büyük korkuya neden oldu.

Vatandaşlar kendini sokaklara atarken, trafikte ve benzin istasyonlarında yoğunluk gözlemlendi. 

Sosyal medyadaki iddialara göre ise uçak bileti fiyatları da hızla yükseldi.

İstanbul-Ankara arası 4 bin 900 lira oldu.

İstanbul-Ankara arası 4 bin 900 lira oldu.

Geçtiğimiz hafta ortalama bin 100 liradan satılan İstanbul-Ankara uçak bileti fiyatları, 4 bin 900 liraya kadar yükseldi.

Uçak bileti fiyatlarındaki hızlı artış vatandaşların tepkisi çekti ve “deprem fırsatçılığı” olarak yorumlandı.

Öte yandan sosyal medyadaki bir paylaşım fiyatlardaki artışın normal ve sistemsel olduğunu ifade etti.

Öte yandan sosyal medyadaki bir paylaşım fiyatlardaki artışın normal ve sistemsel olduğunu ifade etti.
twitter.com

'Arkadaşlar bu sistem kaynaklı ya, biri girip yapmıyor. Sistem hangi bilete, tarihe çok giriş görürse talep var diye otomatik artıyor. Programları böyle.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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