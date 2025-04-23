İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 24 Nisan Valilik Deprem Tatili Yapacak mı?

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin olduğu günün 23 Nisan’a denk gelmesi nedeniyle öğrenciler okullarda bulunmuyordu ancak yarın yani 24 Nisan Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağı merak konusuydu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan deprem sonrası çöken bina ihbarı alınmadığını, yalnızca bazı yapılarda çatlak oluştuğunu duyurdu. Bu açıklamaların ardından İstanbul Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan resmi bir tatil duyurusu gelmedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’daki okullarda herhangi bir ciddi yapısal hasar bulunmadığını, sadece iki farklı ilde bazı okullarda hafif sıva çatlakları tespit edildiğini belirtti. Ayrıca İstanbul’daki eğitim kurumlarının güvenli olduğunu ve bu yapılarla ilgili olumsuz bir durum olmadığını özellikle vurguladı. Bu açıklamalar doğrultusunda, İstanbul’da 24 Nisan günü okulların açık olacağı ve eğitime normal şekilde devam edileceği netleşti.