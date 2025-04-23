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İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 24 Nisan Valilik Deprem Tatili Yapacak mı?

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 24 Nisan Valilik Deprem Tatili Yapacak mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 15:53

İstanbul’da yaşanan depremler sonrası okullarda eğitim durumu aileler tarafından merak ediliyor. Bugün 23 Nisan olması nedeniyle öğrenciler zaten ders başı yapmamıştı. Ancak deprem sonrası yaşanan hareketlilik nedeniyle yarın okullar açık mı sorusu gündeme geldi. Özellikle okul bahçelerinin toplanma alanı olarak kullanılması dikkat çekerken, gözler valilik ve bakanlık açıklamalarına çevrildi. 

Peki 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

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İstanbul’da 24 Nisan’da Okullar Tatil Edilecek mi?

İstanbul’da 24 Nisan’da Okullar Tatil Edilecek mi?

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin olduğu günün 23 Nisan’a denk gelmesi nedeniyle öğrenciler okullarda bulunmuyordu ancak yarın yani 24 Nisan Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağı merak konusuydu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan deprem sonrası çöken bina ihbarı alınmadığını, yalnızca bazı yapılarda çatlak oluştuğunu duyurdu. Bu açıklamaların ardından İstanbul Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan resmi bir tatil duyurusu gelmedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’daki okullarda herhangi bir ciddi yapısal hasar bulunmadığını, sadece iki farklı ilde bazı okullarda hafif sıva çatlakları tespit edildiğini belirtti. Ayrıca İstanbul’daki eğitim kurumlarının güvenli olduğunu ve bu yapılarla ilgili olumsuz bir durum olmadığını özellikle vurguladı. Bu açıklamalar doğrultusunda, İstanbul’da 24 Nisan günü okulların açık olacağı ve eğitime normal şekilde devam edileceği netleşti.

İstanbul’da Okullar Tatil Olur mu?

İstanbul’da Okullar Tatil Olur mu?

Şu an için resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da okullar tatil edilmeyecek. Ancak olası artçı sarsıntılar, yeni hasar tespitleri ya da beklenmedik gelişmeler doğrultusunda gün içinde yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bu yüzden İstanbul’da yaşayan öğrenci ve velilerin güncel açıklamaları takip etmelerinde fayda var. Yetkililer tarafından yapılan son duyurular, herhangi bir olağanüstü durumun bulunmadığını ve eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini gösteriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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