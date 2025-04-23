İstanbul'da Yarın Okullar Tatil mi? 24 Nisan Valilik Deprem Tatili Yapacak mı?
İstanbul’da yaşanan depremler sonrası okullarda eğitim durumu aileler tarafından merak ediliyor. Bugün 23 Nisan olması nedeniyle öğrenciler zaten ders başı yapmamıştı. Ancak deprem sonrası yaşanan hareketlilik nedeniyle yarın okullar açık mı sorusu gündeme geldi. Özellikle okul bahçelerinin toplanma alanı olarak kullanılması dikkat çekerken, gözler valilik ve bakanlık açıklamalarına çevrildi.
Peki 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?
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İstanbul’da 24 Nisan’da Okullar Tatil Edilecek mi?
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İstanbul’da Okullar Tatil Olur mu?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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