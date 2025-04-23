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Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Büyük Deprem Geliyor Demek Doğru Değil"

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Büyük Deprem Geliyor Demek Doğru Değil"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 16:27

Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok kişi yeni bir büyük depremin habercisi olup olmadığını merak etmeye başladı. Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında art arda uyarılar paylaşılınca endişe daha da arttı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise Ekol TV'ye konuşarak bu tartışmalara çok net bir yanıt verdi.

İşte detaylar...

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde yaşanan depremlerin ardından sıkça sorulan “Yeni bir büyük deprem mi geliyor?” sorusuna oldukça net bir yanıt verdi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde yaşanan depremlerin ardından sıkça sorulan “Yeni bir büyük deprem mi geliyor?” sorusuna oldukça net bir yanıt verdi.

Yaşanan son depremin ardından, medyada sıkça yer alan “Bu daha başlangıç” türü açıklamalara karşı net konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Bu depremden çıkarak arkadaşlar büyük deprem gelecek dedikleri hepsi boş” sözleriyle bu iddiaları reddetti. Ona göre, Marmara Denizi’nde 1894 yılında Çınarcık Çukuru’nun güneyinde 7.2’lik bir deprem, 1912 yılında ise Tekirdağ açıklarında büyük bir sarsıntı yaşandı ve Marmara’nın büyük kısmındaki faylar o dönemlerde zaten kırıldı. Üşümezsoy, “Ben 1999’dan beri söylüyorum, Marmara’da büyük kırılmalar oldu ama kırılmayan tek kol Silivri ve Kumburgaz çukurundaki faydır” dedi.

Üşümezsoy, “Yeni bir deprem olacak mı?” sorusuna da yanıt verdi.

Üşümezsoy, “Yeni bir deprem olacak mı?” sorusuna da yanıt verdi.

Üşümezsoy, 'Belki bir tane daha 6.2’lik olabilir ama ne zaman olur ya da kesin olur mu, söyleyemeyiz' dedi. Üşümezsoy’a göre Marmara Denizi’nde özellikle Silivri ve Kumburgaz çukurlarında bir süredir stres birikimi var ve bu bölgelerde 6 ile 6.5 büyüklüğünde bir deprem ihtimali var.

Kendisinin açıklamalarını aşağıdan dinleyebilirsiniz:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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