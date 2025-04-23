Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Büyük Deprem Geliyor Demek Doğru Değil"
Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok kişi yeni bir büyük depremin habercisi olup olmadığını merak etmeye başladı. Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında art arda uyarılar paylaşılınca endişe daha da arttı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise Ekol TV'ye konuşarak bu tartışmalara çok net bir yanıt verdi.
İşte detaylar...
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde yaşanan depremlerin ardından sıkça sorulan “Yeni bir büyük deprem mi geliyor?” sorusuna oldukça net bir yanıt verdi.
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Üşümezsoy, “Yeni bir deprem olacak mı?” sorusuna da yanıt verdi.
Kendisinin açıklamalarını aşağıdan dinleyebilirsiniz:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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