Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Büyük Deprem Geliyor Demek Doğru Değil"

Üşümezsoy, 'Belki bir tane daha 6.2’lik olabilir ama ne zaman olur ya da kesin olur mu, söyleyemeyiz' dedi. Üşümezsoy’a göre Marmara Denizi’nde özellikle Silivri ve Kumburgaz çukurlarında bir süredir stres birikimi var ve bu bölgelerde 6 ile 6.5 büyüklüğünde bir deprem ihtimali var.