6.2'lik İstanbul Depreminde Sallanan Gökdelenin Görüntüleri Korku Saçtı
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Binanın sarsıldığı anlar kameralar böyle yansıdı:
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Bugün saat 12:49'da meydana deprem sonrası İstanbul’daki bir binanın sallandığı anlar vatandaş tarafından kaydedildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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