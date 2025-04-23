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6.2'lik İstanbul Depreminde Sallanan Gökdelenin Görüntüleri Korku Saçtı

6.2'lik İstanbul Depreminde Sallanan Gökdelenin Görüntüleri Korku Saçtı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 15:08

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde bir binanın sallandığı anlar kameralara yakalandı. Binanın devrilme riski çevredeki vatandaş tarafından paylaşıldı.

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Binanın sarsıldığı anlar kameralar böyle yansıdı:

Bugün saat 12:49'da meydana deprem sonrası İstanbul’daki bir binanın sallandığı anlar vatandaş tarafından kaydedildi.

Bugün saat 12:49'da meydana deprem sonrası İstanbul’daki bir binanın sallandığı anlar vatandaş tarafından kaydedildi.

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında gerçekleşen deprem İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilerek vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Binalardan gelen görüntüler korku saçarken bir gökdelenin sarsıldığı anlar vatandaşı korkuttu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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