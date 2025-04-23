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"Kuzey Anadolu Fayı 'Ben Buradayım' Dedi!" Deprem Uzmanı Haluk Selim'den Kritik İstanbul Depremi Açıklaması

"Kuzey Anadolu Fayı 'Ben Buradayım' Dedi!" Deprem Uzmanı Haluk Selim'den Kritik İstanbul Depremi Açıklaması

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 14:16

23 Nisan'da İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim’in “Kuzey Anadolu Fayı kendini hatırlattı” sözleri ise dikkat çekti.

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Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde ciddi şekilde hissedildi.

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde ciddi şekilde hissedildi.

23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 12:49'da İstanbul'un Silivri açıklarında, Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği yaklaşık 6,92 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı yaşanmadı. ​

Depremin ardından, saat 12:51'de Büyükçekmece'de 4,4 büyüklüğünde ve saat 13:02'de yine Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. ​Kısa sürede sosyal medyada gündem olan sarsıntının ardından, vatandaşlar sokaklara döküldü. Panik havası sürerken uzmanlardan da açıklamalar gecikmedi.

23 Nisan'da İstanbul’u sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

23 Nisan'da İstanbul’u sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, Marmara Denizi açıklarında gerçekleşen depremin ardından dikkat çeken bir yorumda bulundu:

“Kuzey Anadolu Fayı kendini bugün hissettirdi, ‘Burada ben varım,’ dedi.”

Ancak Selim, panik yapılmaması gerektiğini de özellikle vurguladı:

“Bu, beklenen büyük İstanbul depremi değil. Ama fay hattının hâlâ aktif olduğunu ve bölgeyi tehdit etmeye devam ettiğini bir kez daha gösterdi.”

O açıklamanın detaylarını şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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