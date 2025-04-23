"Kuzey Anadolu Fayı 'Ben Buradayım' Dedi!" Deprem Uzmanı Haluk Selim'den Kritik İstanbul Depremi Açıklaması
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Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde ciddi şekilde hissedildi.
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23 Nisan'da İstanbul’u sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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