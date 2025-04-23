Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Depremi Bildi: Silivri ve Kumburgaz İçin Uyarmıştı
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un 3 hafta önce yaptığı deprem uyarısı yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yeniden gündeme geldi.
Üşümezsoy, 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir.” ifadelerini kullanmıştı.
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İstanbul’da bugün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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“Silivri ve Kumburgaz’a Dikkat” demişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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