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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Depremi Bildi: Silivri ve Kumburgaz İçin Uyarmıştı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Depremi Bildi: Silivri ve Kumburgaz İçin Uyarmıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 13:55

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un 3 hafta önce yaptığı deprem uyarısı yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yeniden gündeme geldi.

Üşümezsoy, 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

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İstanbul’da bugün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul’da bugün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezüssü Silivri olan deprem sonrasında 4.4, 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un, 3 hafta önce yaptığı açıklamalar ise deprem sonrasında yeniden gündeme geldi.

“Silivri ve Kumburgaz’a Dikkat” demişti.

“Silivri ve Kumburgaz’a Dikkat” demişti.

CGTN Türk'ün Youtube kanalına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil.' ifadelerini kullanmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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