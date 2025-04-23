Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Depremi Bildi: Silivri ve Kumburgaz İçin Uyarmıştı

CGTN Türk'ün Youtube kanalına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil.' ifadelerini kullanmıştı.