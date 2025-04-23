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İstanbul’da Deprem Sonrası AFAD’dan Son Dakika Uyarısı: İstanbul Depremi Sonrası Dikkat!

İstanbul’da Deprem Sonrası AFAD’dan Son Dakika Uyarısı: İstanbul Depremi Sonrası Dikkat!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.04.2025 - 13:52

İstanbul’da peş peşe depremler meydana geldi. İstanbul’da deprem sonrasında AFAD’dan yapılan açıklamada 'Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin' uyarısında bulunuldu.

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İstabul’da deprem oldu. İstanbul’daki deprem sonrasında AFAD’dan önemli uyarılar geldi.

İstabul’da deprem oldu. İstanbul’daki deprem sonrasında AFAD’dan önemli uyarılar geldi.

AFAD’dan yapılan uyarı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. 

Riskli binaların çevresinde bulunmayın. 

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. 

Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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onedio artık payşaşım yapmayın zaten gerginiz sinirlerimiz kelimelere dökülüp agzımıza geleni yazıcaz durun artık!