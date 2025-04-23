İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi: AFAD, Büyüklüğü 3.9 Olarak Açıkladı
Birçok vatandaş, İstanbul'da hissedilen bir deprem olduğunu aktardı. Özellikle Avrupa Yakası'nda yaşayanlar, depremin sarsıntısını hissetti. Deprem, yalnızca İstanbul'da değil, çevre illerde de hissedildi.
AFAD, depremin Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüküğü ise 3.9 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu aktarıldı.
AYRINTILAR GELECEK...
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AFAD'ın deprem paylaşımı;
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Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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