İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi: AFAD, Büyüklüğü 3.9 Olarak Açıkladı

Birçok vatandaş, İstanbul'da hissedilen bir deprem olduğunu aktardı. Özellikle Avrupa Yakası'nda yaşayanlar, depremin sarsıntısını hissetti. Deprem, yalnızca İstanbul'da değil, çevre illerde de hissedildi.

AFAD, depremin Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüküğü ise 3.9 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu aktarıldı.

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