Gezi Parkı’nda Çadır Kurdular: İstanbul’da Vatandaşlar Bulabildileri Boş Alanlara Akın Etti
İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde olan ve toplam 13 saniye süren deprem büyük korkuya neden oldu. Deprem sonrasında en büyüğü 5.9 olan 51 artçı sarsıntı da meydana geldi.
Vatandaşlar deprem sonrasında kendini sokaklara atarken, geceyi evde geçirmeyi düşünmeyenler ise parklarda çadır kurdu.
İstanbul Taksim’de bulunan Gezi Parkı da vatandaşların yoğun olarak toplandığı yer alarak dikkat çekti.
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İstanbul’da deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı.
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Vatandaşlar parklarda çadır kurmaya başladı.
İstanbul Bağcılar'daki bir parkta kurulan çadır
Taksim'de bulunan Gezi Parkı'daki gece hazırlığı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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