Gezi Parkı’nda Çadır Kurdular: İstanbul’da Vatandaşlar Bulabildileri Boş Alanlara Akın Etti

İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde olan ve toplam 13 saniye süren deprem büyük korkuya neden oldu. Deprem sonrasında en büyüğü 5.9 olan 51 artçı sarsıntı da meydana geldi.

Vatandaşlar deprem sonrasında kendini sokaklara atarken, geceyi evde geçirmeyi düşünmeyenler ise parklarda çadır kurdu.

İstanbul Taksim’de bulunan Gezi Parkı da vatandaşların yoğun olarak toplandığı yer alarak dikkat çekti.