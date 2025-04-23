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Gezi Parkı’nda Çadır Kurdular: İstanbul’da Vatandaşlar Bulabildileri Boş Alanlara Akın Etti

Gezi Parkı’nda Çadır Kurdular: İstanbul’da Vatandaşlar Bulabildileri Boş Alanlara Akın Etti

Gezi Parkı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 17:04

İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde olan ve toplam 13 saniye süren deprem büyük korkuya neden oldu. Deprem sonrasında en büyüğü 5.9 olan 51 artçı sarsıntı da meydana geldi.

Vatandaşlar deprem sonrasında kendini sokaklara atarken, geceyi evde geçirmeyi düşünmeyenler ise parklarda çadır kurdu.

İstanbul Taksim’de bulunan Gezi Parkı da vatandaşların yoğun olarak toplandığı yer alarak dikkat çekti.

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İstanbul’da deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı.

İstanbul’da deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı.

Öğle saatlerinde merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu. 

Artçı sarsıntıların hala sürdüğü deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmazken, okullar da 2 günlüğüne tatil edildi.

Vatandaşlar parklarda çadır kurmaya başladı.

Vatandaşlar parklarda çadır kurmaya başladı.

Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar mahallelerinde bulunan parklara akın etti. Bazı vatandaşların geceyi geçirmek için parklarda çadır kurduğu görüldü.

İstanbul Bağcılar'daki bir parkta kurulan çadır

İstanbul Bağcılar'daki bir parkta kurulan çadır

Taksim'de bulunan Gezi Parkı'daki gece hazırlığı

Taksim'de bulunan Gezi Parkı'daki gece hazırlığı

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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