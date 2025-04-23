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Ünlü Birçok İsim İstanbul'daki 6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Yaşananlara Tepki Paylaşımı Yaptı

Ünlü Birçok İsim İstanbul'daki 6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Yaşananlara Tepki Paylaşımı Yaptı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 16:50

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen deprem sonrası, ünlü isimler yaşadıkları korkuyu ve endişeyi sosyal medyada paylaştı. Kimi geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdi, kimi ise deprem sonrası yaşananlara isyan etti.

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23 Nisan 2025 Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi büyük bir panik ve endişeye neden oldu.

23 Nisan 2025 Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi büyük bir panik ve endişeye neden oldu.

23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, ilk üç saat içinde toplam 47 sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların en büyüğü 4,9 olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olarak belirlendi ve sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilirken halk sokağa döküldü.

Depremin hemen ardından GSM operatörlerinde yoğunluk nedeniyle ciddi iletişim aksaklıkları yaşandı. Birçok kullanıcı, yakınlarına ulaşmakta zorlandıklarını, çağrıların düşmediğini ve internet bağlantısının kesildiğini bildirdi. Tepkiler artarken ünlü isimler de paylaşımlarına hız kesmeden devam ettiler.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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