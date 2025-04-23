Ünlü Birçok İsim İstanbul'daki 6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Yaşananlara Tepki Paylaşımı Yaptı
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23 Nisan 2025 Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi büyük bir panik ve endişeye neden oldu.
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Gonca Vuslateri
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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