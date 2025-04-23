CNN Türk Canlı Yayında Depreme Yakalandı: "Çok Şiddetli Oluyor"
Depremler her zaman hazırlıksız yakalanabileceğimiz olaylardan biri. Hele bir de canlı yayında gerçekleşirse, durum hem ekran başındakiler hem de yayındaki kişiler için iki kat daha sarsıcı olabiliyor. İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem de tam olarak böyle bir anda, canlı yayında yaşandı. CNN Türk spikeri Meltem Bozbeyoğlu, sarsıntının başladığı esnada yayındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deprem anında ekran sallandı, Bozbeyoğlu masaya tutundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte depremin meydana geldiği o anın görüntüleri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın