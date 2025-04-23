Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CNN Türk Canlı Yayında Depreme Yakalandı: "Çok Şiddetli Oluyor"

CNN Türk Canlı Yayında Depreme Yakalandı: "Çok Şiddetli Oluyor"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 15:01

Depremler her zaman hazırlıksız yakalanabileceğimiz olaylardan biri. Hele bir de canlı yayında gerçekleşirse, durum hem ekran başındakiler hem de yayındaki kişiler için iki kat daha sarsıcı olabiliyor. İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem de tam olarak böyle bir anda, canlı yayında yaşandı. CNN Türk spikeri Meltem Bozbeyoğlu, sarsıntının başladığı esnada yayındaydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deprem anında ekran sallandı, Bozbeyoğlu masaya tutundu.

Deprem anında ekran sallandı, Bozbeyoğlu masaya tutundu.

AFAD’ın verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının olduğu dakikalarda CNN Türk’te canlı yayın sürüyordu. Meltem Bozbeyoğlu yayındayken, kameraların sallandığı açıkça görüldü ve Bozbeyoğlu bir anda masasından destek alarak sarsıntıya tepki verdi. 

Yayın sırasında duyulan sesiyle “Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım.” diyerek izleyicilere seslendi.

İşte depremin meydana geldiği o anın görüntüleri:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın