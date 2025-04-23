CNN Türk Canlı Yayında Depreme Yakalandı: "Çok Şiddetli Oluyor"

AFAD’ın verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının olduğu dakikalarda CNN Türk’te canlı yayın sürüyordu. Meltem Bozbeyoğlu yayındayken, kameraların sallandığı açıkça görüldü ve Bozbeyoğlu bir anda masasından destek alarak sarsıntıya tepki verdi.

Yayın sırasında duyulan sesiyle “Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım.” diyerek izleyicilere seslendi.