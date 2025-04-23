Deprem Esnasında İstanbul Boğazı'ndaki Dalgalar Görüntülendi

Depremlerin ardından denizlerde yaşanan dalgalar merak konusu olurken, Silivri merkez üssü olan 23 Nisan Depremi'nde de boğazda veya Marmara Denizi'nde tsunami olup olmadığı internette aratıldı. Bir vatandaşın kamerasına deprem anında İstanbul Boğazı'nda yaşanan dalgalanmalar yansıdı. Sarıyer açıklarında çekilen görüntüler şöyleydi;
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İstanbul Boğazı'ndan deprem anları 📹
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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