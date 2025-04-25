“Celal Şengör Hoca Değil!” Celal Şengör Şener Üşümezsoy Arasındaki Deprem Tartışması Devam Ediyor
İstanbul depremi sonrasında en çok konuşulan iki isim olan Celal Şengör ve Celal Üşümezsoy arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak dün akşam TGRT yayınına katılan ve “Marmara’da deprem bitti” düşüncesini savunan Celal Üşümezsoy, “Büyük İstanbul depremi geliyor diyen Celal Şengör’e bir kez daha yüklendi.
'Celal diyor ki, 1766'dan beri deprem olmamış. O zaman şimdi süre doldu büyük deprem olacak. aşırı basitleştirme” diyen Şener Üşümezsoy “Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil' ifadelerini kullandı.
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İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında en çok konuşulan kişiler ünlü bilim insanları Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy oldu.
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İşte Şener Üşümezsoy'un TGRT yayınında Celal Şengör hakkında söyledikleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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