“Celal Şengör Hoca Değil!” Celal Şengör Şener Üşümezsoy Arasındaki Deprem Tartışması Devam Ediyor

Ancak bu ikili görüşlerinde farklı farklı söylenler kullandı.

Şener Üşümezsoy 'Bundan sonra artık depremler sustu. Marmara Denizi'ni avucumun içi gibi bilirim. Kuzey Anadolu fayı yanal hareket eden bir sistem' derken Celal Şengör de Kandilli Rasathanesi'nden aldığı fay çözümlemeleri üzerinden yaptığı açıklamalarda 23 Nisan'daki sarsıntının 'beklenen büyük İstanbul depremini bir parça yakınlaştırmış olabileceğini, ancak öncü bir sarsıntı olmadığını' söyledi.

İkilinin bu farklı açıklamaları sonrasında Şener Üşümezsoy’dan Celal Şengör’ün açıklamlarına tepki geldi. TGRT yayınına katılan Üşümezsoy Celal Şengör için şu ifadeleri kullandı:

'Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil. Celal diyor ki, 1766'dan beri deprem olmamış. O zaman şimdi süre doldu büyük deprem olacak. aşırı basitleştirme. Sanki onlar bilim adamı da ben değilim gibi yapılıyor. Beni Celal ve Naci'nin karşısına koymak bana büyük haksızlık olur. 99'dan sonra Marmara'da büyük deprem yok dedim. Onlar 2-5-10 yıl içinde deprem gelecek dediler... 2010 oldu, hani nerede depreminiz diye kimse sormadı. Marmara Denizi'ni avucumun için gibi biliyorum. Istıranca Dağları'nda bütün kayaları kırarak pazı yaptım. Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış, makaleden makaleye yazmaktan ibaretler.”