onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Celal Şengör Hoca Değil!” Celal Şengör Şener Üşümezsoy Arasındaki Deprem Tartışması Devam Ediyor

“Celal Şengör Hoca Değil!” Celal Şengör Şener Üşümezsoy Arasındaki Deprem Tartışması Devam Ediyor

istanbul depremi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.04.2025 - 08:33

İstanbul depremi sonrasında en çok konuşulan iki isim olan Celal Şengör ve Celal Üşümezsoy arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak dün akşam TGRT yayınına katılan ve “Marmara’da deprem bitti” düşüncesini savunan Celal Üşümezsoy, “Büyük İstanbul depremi geliyor diyen Celal Şengör’e bir kez daha yüklendi. 

'Celal diyor ki, 1766'dan beri deprem olmamış. O zaman şimdi süre doldu büyük deprem olacak. aşırı basitleştirme” diyen Şener Üşümezsoy “Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında en çok konuşulan kişiler ünlü bilim insanları Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy oldu.

İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında en çok konuşulan kişiler ünlü bilim insanları Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy oldu.

Ancak bu ikili görüşlerinde farklı farklı söylenler kullandı. 

Şener Üşümezsoy 'Bundan sonra artık depremler sustu. Marmara Denizi'ni avucumun içi gibi bilirim. Kuzey Anadolu fayı yanal hareket eden bir sistem' derken Celal Şengör de Kandilli Rasathanesi'nden aldığı fay çözümlemeleri üzerinden yaptığı açıklamalarda 23 Nisan'daki sarsıntının 'beklenen büyük İstanbul depremini bir parça yakınlaştırmış olabileceğini, ancak öncü bir sarsıntı olmadığını' söyledi.

İkilinin bu farklı açıklamaları sonrasında Şener Üşümezsoy’dan Celal Şengör’ün açıklamlarına tepki geldi. TGRT yayınına katılan Üşümezsoy Celal Şengör için şu ifadeleri kullandı: 

'Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil. Celal diyor ki, 1766'dan beri deprem olmamış. O zaman şimdi süre doldu büyük deprem olacak. aşırı basitleştirme. Sanki onlar bilim adamı da ben değilim gibi yapılıyor. Beni Celal ve Naci'nin karşısına koymak bana büyük haksızlık olur. 99'dan sonra Marmara'da büyük deprem yok dedim. Onlar 2-5-10 yıl içinde deprem gelecek dediler... 2010 oldu, hani nerede depreminiz diye kimse sormadı. Marmara Denizi'ni avucumun için gibi biliyorum. Istıranca Dağları'nda bütün kayaları kırarak pazı yaptım. Bu arkadaşlar hayatında araziye çıkmamış, makaleden makaleye yazmaktan ibaretler.”

İşte Şener Üşümezsoy'un TGRT yayınında Celal Şengör hakkında söyledikleri:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın