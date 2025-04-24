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Depremle İlgili Söyledikleriyle Ezberleri Bozan Şener Üşümezsoy İstanbul'un En Riskli İlçelerini Açıkladı

Depremle İlgili Söyledikleriyle Ezberleri Bozan Şener Üşümezsoy İstanbul'un En Riskli İlçelerini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 22:55

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İstanbul'da meydana gelen depremin ardından akıllara ilk olarak yıllardır beklendiği söylenen 'büyük İstanbul depremi' geldi. Elbette tüm gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör gibi isimlerin aksine yorumlarıyla öne çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy insanların yüreğine su serpen yorumlar yaptı. 

Katıldığı canlı yayında kendi yorumlarını paylaşan Üşümezsoy, hazırlanan eski deprem haritası için 'Bunu çöpe atın' dedi. Aynı zamanda İstanbul'un kendisine göre en riskli ilçelerini açıkladı.

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Üşümezsoy, Adalar Fayı'nın aktif olmadığını ve haritada 'en riskli ilçeler' olarak belirtilen yerlerin yanlış olduğunu ifade etti.

Üşümezsoy, Adalar Fayı'nın aktif olmadığını ve haritada 'en riskli ilçeler' olarak belirtilen yerlerin yanlış olduğunu ifade etti.

Üşümezsoy, 'Bu çekmeceler... Küçükçekmece, Haliç'in batı tarafında bulunan bu bölge, Marmara Denizi'nin kıyı hatlarını oluşturur. Bu alanlar zayıftır. Haliç'in kuzey kısmı, kaya yapısının sağlamlığı nedeniyle risk taşımaz. Akarsu bulunan bölgelerde, Maltepe gibi yerlerde alüvyonlar bulunur. Bu bölgeler risklidir.' şeklinde konuştu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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