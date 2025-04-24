Depremle İlgili Söyledikleriyle Ezberleri Bozan Şener Üşümezsoy İstanbul'un En Riskli İlçelerini Açıkladı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından akıllara ilk olarak yıllardır beklendiği söylenen 'büyük İstanbul depremi' geldi. Elbette tüm gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör gibi isimlerin aksine yorumlarıyla öne çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy insanların yüreğine su serpen yorumlar yaptı.

Katıldığı canlı yayında kendi yorumlarını paylaşan Üşümezsoy, hazırlanan eski deprem haritası için 'Bunu çöpe atın' dedi. Aynı zamanda İstanbul'un kendisine göre en riskli ilçelerini açıkladı.