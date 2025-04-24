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Depreme Çekim Sırasında Yakalanan Armağan Çağlayan Yaşadığı Korku Dolu Anları Paylaştı

Depreme Çekim Sırasında Yakalanan Armağan Çağlayan Yaşadığı Korku Dolu Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 21:25

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Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen deprem büyük korku yarattı. Pek çok kişi depremin ardından geceyi sokakta geçirdi. Ardından sayısız artçı sarsıntının da yaşadığı deprem beklenen büyük İstanbul depremini akıllara getirdi. O anlar pek çok kişinin kamerasına yansıdı. 

Sunucu Armağan Çağlayan depreme, YouTube kanalı için yaptığı çekim sırasında yakalandı. Sakinliğini korumaya çalışan Armağan Çağlayan, yaşadığı panik anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Depreme pek çok ünlü isim canlı yayında ya da çekim sırasında yakalandı.

Depreme pek çok ünlü isim canlı yayında ya da çekim sırasında yakalandı.

Oyuncu Fulya Zenginer, bir ürün tanıtımı yaptığı sırada depreme yakalandı. Oyuncunun panikle oğlunu aradığı anlar kamerasına yansıdı. Şarkıcı Sefa ve influencer Damla Altun da evlerinin kamerasına yansıyan panik anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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