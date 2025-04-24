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Depreme Video Çekerken Yakalandığı Anla Viral Olan Fulya Zenginer, Minik Oğlunun Tepkisini Anlattı

Depreme Video Çekerken Yakalandığı Anla Viral Olan Fulya Zenginer, Minik Oğlunun Tepkisini Anlattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.04.2025 - 19:32

6.2'lik İstanbul depremine içerik çekerken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer'in videosu sosyal medyada büyük dikkat çekmişti. Koşarak oğluna giden Fulya Zenginer, ilk şoku atlattıktan sonra minik oğlu Milan'ın depreme tepkisini paylaştı. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Oğlu doğduktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya içerikleri ve sıcacık ailesiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Oğlu doğduktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya içerikleri ve sıcacık ailesiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Dünya tatlısı oğlu Milan'la sık sık gündem olan Fulya Zenginer, geçtiğimiz gün tüm İstanbul'u etkisi altına alıp panik ve endişeye sürükleyen 6.2'lik depreme de içerik çekerken yakalanmıştı. 

Deprem sonrası o anları paylaşan Fulya Zenginer, depremin şiddetini gözler önüne sererken koşarak oğlunun adını sayıklaması da yürek burkmuştu.

Kısa süre içerisinde milyonlar tarafından izlenen ve hızla yayılan o videonun detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Depremin şokunu atlattıktan sonra kendisine gelen yorumlara cevaben yeni bir hikaye paylaşan Zenginer, minik Milan'ın depreme tepkisini anlattı.

Depremin şokunu atlattıktan sonra kendisine gelen yorumlara cevaben yeni bir hikaye paylaşan Zenginer, minik Milan'ın depreme tepkisini anlattı.

Milan'n pek bir şey anlamadığını vurgulayan Zenginer, kendi yaşadığı paniğe dikkat çekti. 

'Milan dün pek anlamadı. Onlar babasıyla terastaymış, ben koşarak gittim koridorda oyun ablasını gördüm, Milan nerede dedim o da donup kalmış cevap veremedi. Teras kapısının da açık olduğunu gören ben, orada ufak çaplı bir beynimden vuruldum. Milisaniyede kafamda yankılanan senaryoları tahmin edersiniz... Sonra terasa fırladım hiçbir şeyden haberleri yok, oyun oynuyorlar. Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım yani dün. Şaka bir yana çok şükür kimseye bir şey olmadı' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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