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Son Kez Veda Etti: Cenazede Gözyaşlarına Boğulan Tarkan'dan Annesi Neşe Tevetoğlu Hakkında İlk Paylaşım!

Son Kez Veda Etti: Cenazede Gözyaşlarına Boğulan Tarkan'dan Annesi Neşe Tevetoğlu Hakkında İlk Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.04.2025 - 18:12

Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybetmişti. Cenazede gözyaşlarına boğulan Tarkan, annesinin vefatından günler sonra ilk kez bir paylaşımda bulundu. 

Anneciğine son vedası yürek burktu. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Ülkemizin Megastar'ı, milyonların vazgeçilmezi Tarkan, geçtiğimiz günlerde anne acısıyla sarsılmıştı.

Ülkemizin Megastar'ı, milyonların vazgeçilmezi Tarkan, geçtiğimiz günlerde anne acısıyla sarsılmıştı.

Özel hayatını gözlerden daima uzak tutan Tarkan, Almanya'da turnedeyken annesinin vefat haberini almış, apar topar İstanbul'a geri dönmüştü. 

Bacağındaki damar tıkanıklığı sebebiyle geçtiğimiz yıl ameliyata alınan Neşe Tevetoğlu'nun tedavi süreci bir süredir Antalya'da devam ediyordu, geçtiğimiz haftalarda ise süreç İstanbul'a taşınmıştı. Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu'nun vefat haberi sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Maltepe Cumhuriyet Camii’nde gerçekleşen cenaze törenine eşi Pınar Tevetoğlu ile beraber gelen Tarkan'ın durgun halleri yürek dağlamıştı.

Maltepe Cumhuriyet Camii’nde gerçekleşen cenaze törenine eşi Pınar Tevetoğlu ile beraber gelen Tarkan'ın durgun halleri yürek dağlamıştı.

Birçok ünlü dostunun da yalnız bırakmadığı Megastar, cenaze arabasında gözyaşlarına boğulmuş, annesi defnedilirken de mezarlığa inmek istememişti. 

O gün muhabirlere herhangi bir açıklamada bulunmayan, konuyla ilgili de paylaşım yapmayan Tarkan'dan son veda geçtiğimiz dakikalarda geldi.

İçinde yanan ateşin kolay sönmeyeceğini vurgulayan Tarkan, anneciğine son kez veda etti. Paylaşımında ise;

İçinde yanan ateşin kolay sönmeyeceğini vurgulayan Tarkan, anneciğine son kez veda etti. Paylaşımında ise;

'Anne kaybı içte yanan har bir ateş.  Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi.  

Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. 

Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim.  

Sağ olun var olun 🙏🏻🤍' cümlelerine yer verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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