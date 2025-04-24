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Londra Tatilinde İfşa Oldular: Aşka Uzun Bir Ara Veren Didem Soydan Hangi Ünlü İş İnsanıyla Aşk Yaşıyor?

Londra Tatilinde İfşa Oldular: Aşka Uzun Bir Ara Veren Didem Soydan Hangi Ünlü İş İnsanıyla Aşk Yaşıyor?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.04.2025 - 17:12

Uzunca bir süredir kimseciklerle adı anılmayan Didem Soydan'ın Londra'da ünlü bir iş insanıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı! Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın iddiasına göre, aşkını doyasıya yaşamak isteyen Didem Soydan, soluğu Londra'da aldı fakat yine de magazin radarından kaçamadı! 

Peki kim bu gizemli iş insanı? Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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İmamoğlu sürecindeki duruşu ve paylaşımlarıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Didem Soydan, son zamanların en gözde isimlerinden biliyorsunuz!

İmamoğlu sürecindeki duruşu ve paylaşımlarıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Didem Soydan, son zamanların en gözde isimlerinden biliyorsunuz!

Hayatımıza girdiği günden bu yana sağlam karakteri, dillere destan fiziği ve güzelliğiyle attığı her adım olay olan Didem Soydan, 19 Mart'tan beri Saraçhane katılımı ve bir ders niteliğindeki boykot anlatımlarıyla dikkat çekiyor. Koca bir kitleye de 'Helal olsun sana' dedirtiyor. 

Sebebiyse belli, birçok ünlünün aksine kenarda köşede saklanarak tepki vermek için tepki vermiyor Didem Soydan. Eğer bir konu hakkında net bir fikri varsa duruşu da en az fikri kadar net oluyor ve kendini ifade etmekte hiçbir sakınca bulmadığı gibi sesini bangır bangır çıkarmayı tercih ediyor.

Şöyle bir özel hayatına dönersek, kendisi aşklarını pek göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Uzun bir süredir de kalbi boş diye biliyoruz.

Şöyle bir özel hayatına dönersek, kendisi aşklarını pek göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Uzun bir süredir de kalbi boş diye biliyoruz.

Elbette flörtlerinin olduğu aşikar, hatta kendisinin de daha önce bir programda belirttiği üzere oldukça geniş bir flört skalası var; şöyle 1985'lilerden 2003'lülere uzanan...❤️‍🔥

Fakat kendisini en son konuştuğumuz aşk, fotoğrafçı Erdi Erdoğan’la ilişki yaşadığı döneme dayanıyor. O mesele de nereden baksanız en az 6-7 senelik. Umut Eker'le yaşadığı, sonradan yıllanmış, köklü bir dostluğa dönüşen aşka veya Can Bonomo'yla yaşadığı deli dolu ilişkiye hiç değinmiyoruz. Takdir edersiniz ki geçmiş geçmişte kalmalı bazen! 

Tek bildiğimiz şey var, o da uzun bir süredir herhangi bir isimle aşk dedikodusu manşetlerinde görmediğimiz kendisini.

Şimdi izninizle, bu durumu bugün itibariyle değiştiriyoruz! Çok uzun bir aşk molasından sonra, Didem Soydan ilk kez yeni bir sevgiliyle gündeme düşmüş durumda çünkü!

Şimdi izninizle, bu durumu bugün itibariyle değiştiriyoruz! Çok uzun bir aşk molasından sonra, Didem Soydan ilk kez yeni bir sevgiliyle gündeme düşmüş durumda çünkü!

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre güzeller güzeli Didem Soydan yaklaşık bir aydır iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşıyor! Aşkı ortaya çıkaran ise Londra'dan buraya gelen fotoğraflar... 

İlişkilerini şimdilik gizli tutmak isteyen ikilinin İstanbul’da objektiflerden köşe bucak kaçmak yerine, aşklarını doyasıya yaşamak için Londra’ya gittikleri iddia ediliyor. 

Didem Soydan hakikaten aşk orucunu bozdu mu, bu ilişkiye dair yeni detaylar ortaya çıkar mı bilmiyoruz fakat dedikodu yayıldı bir kere! Bakalım, güzel mankenden konuya dair bir yalanlama veya doğrulama gelecek mi?

Eğer doğruysa, çiçeği burnunda çiftimize mutluluklar diliyor, aşklarının da huzur ve mutluluk dolu olmasını diliyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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