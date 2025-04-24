Londra Tatilinde İfşa Oldular: Aşka Uzun Bir Ara Veren Didem Soydan Hangi Ünlü İş İnsanıyla Aşk Yaşıyor?

Hayatımıza girdiği günden bu yana sağlam karakteri, dillere destan fiziği ve güzelliğiyle attığı her adım olay olan Didem Soydan, 19 Mart'tan beri Saraçhane katılımı ve bir ders niteliğindeki boykot anlatımlarıyla dikkat çekiyor. Koca bir kitleye de 'Helal olsun sana' dedirtiyor.

Sebebiyse belli, birçok ünlünün aksine kenarda köşede saklanarak tepki vermek için tepki vermiyor Didem Soydan. Eğer bir konu hakkında net bir fikri varsa duruşu da en az fikri kadar net oluyor ve kendini ifade etmekte hiçbir sakınca bulmadığı gibi sesini bangır bangır çıkarmayı tercih ediyor.