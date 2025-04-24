Londra Tatilinde İfşa Oldular: Aşka Uzun Bir Ara Veren Didem Soydan Hangi Ünlü İş İnsanıyla Aşk Yaşıyor?
Uzunca bir süredir kimseciklerle adı anılmayan Didem Soydan'ın Londra'da ünlü bir iş insanıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı! Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın iddiasına göre, aşkını doyasıya yaşamak isteyen Didem Soydan, soluğu Londra'da aldı fakat yine de magazin radarından kaçamadı!
Peki kim bu gizemli iş insanı? Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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İmamoğlu sürecindeki duruşu ve paylaşımlarıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Didem Soydan, son zamanların en gözde isimlerinden biliyorsunuz!
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Şöyle bir özel hayatına dönersek, kendisi aşklarını pek göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Uzun bir süredir de kalbi boş diye biliyoruz.
Şimdi izninizle, bu durumu bugün itibariyle değiştiriyoruz! Çok uzun bir aşk molasından sonra, Didem Soydan ilk kez yeni bir sevgiliyle gündeme düşmüş durumda çünkü!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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