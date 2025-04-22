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Yeni Kitabında "Enişteci" Kız Kardeşi Gülden Karaböcek'i Anlatan Neşe Karaböcek'ten "Affetmedim" Açıklaması!

Yeni Kitabında "Enişteci" Kız Kardeşi Gülden Karaböcek'i Anlatan Neşe Karaböcek'ten "Affetmedim" Açıklaması!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2025 - 14:17

Hayat hikayesini anlattığı 'İşte Benim Masalım' isimli bir kitap yazan usta sanatçı Neşe Karaböcek, kitabının basın toplantısını geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi. 

Kitabında kız kardeşiyle yaşadığı, senelerdir magazine altın harflerle kazınan 'eniştecilik' olayına da değindiğini belirten Neşe Karaböcek, kendisini hala affetmediğinin altını çizdi.

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'Arım Balım Peteğim', 'Adını Anmayacağım', 'Bu Nasıl Aşk Böyle' şarkılarıyla gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Neşe Karaböcek, senelerdir kız kardeşi Gülden Karaböcek'le yaşadığı hikayeyle dikkat çekiyor.

'Arım Balım Peteğim', 'Adını Anmayacağım', 'Bu Nasıl Aşk Böyle' şarkılarıyla gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Neşe Karaböcek, senelerdir kız kardeşi Gülden Karaböcek'le yaşadığı hikayeyle dikkat çekiyor.

Hikayenin detaylarını bilen mutlaka vardır, fakat kısa bir özet geçelim sizler için; İki kız kardeşin arasındaki küslük yıllar öncesine dayanıyor. 

Yapımcısı olan Atilla Alpsakarya ile 1964 yılında evlenen Neşe Karaböcek, o dönem henüz 18'inden küçük olan kız kardeşi Gülden'in sanat hayatına bu kadar erken atılmasını istemiyor. İddiaya göre önüne de türlü türlü engeller çıkarıyor. Bu sırada eşi Atilla Alpsakarya'yla anlaşamadığı için boşanan Neşe Karaböcek, hemen akabinde Alpsakarya'nın kız kardeşi Gülden'e el uzatmaya karar verdiğini öğreniyor. 

Buraya kadar her şey tamam, Alpsakarya'nın uzattığı el sayesinde Gülden Karaböcek, 'Dilek Taşı', 'Hatıran Yeter', 'Sevmeyeceğim' şarkılarıyla dinleyicinin kalbini çalıyor. Fakat kalbini çaldığı tek şey dinleyici olmuyor. Ablasının boşandığı sene Gülden Karaböcek, eski eniştesiyle evlenmeye karar veriyor ve literatüre de 'enişteci' olarak geçiyor. 

Bu evlilik sebebiyle Gülden'in ailesi, ablası ve tüm çevresi ona sırt çeviriyor. Çünkü herkes için 'ablasının kocasını ayartan' bir kardeş olarak tarihe geçiyor.

Şimdiye dönersek, iki kız kardeş hala barışmış değil. Neşe Karaböcek'in Alpsakarya'dan Alper, Gülden Karaböcek'in ise Alpsakarya'dan Alpay isimli bir oğlu bulunuyor.

Şimdiye dönersek, iki kız kardeş hala barışmış değil. Neşe Karaböcek'in Alpsakarya'dan Alper, Gülden Karaböcek'in ise Alpsakarya'dan Alpay isimli bir oğlu bulunuyor.

Bugünkü meselemiz ise Neşe Karaböcek'in 'İşte Benim Masalım' isimli kitabının basın toplantısında yaptığı açıklama!

Neşe Karaböcek'in hayat hikayesini anlattığı kitabında kız kardeşi Gülden Karaböcek'le yaşadıklarından da bahsettiğini duymuştuk. Geçtiğimiz saatlerde kitabının basın toplantısını gerçekleştiren Neşe Karaböcek, kitapta kız kardeşinden ne kadar bahsettiğine ve kendisini affedip affetmediğine de değindi. 

Muhabirlerin, özür dileyerek sorduğu Gülden Karaböcek'in eski eşiyle evlenmesi konususun kitapta yer alıp almadığı sorusuna, 'Evet değindim. Ona da değindim ama küçük bir şey olarak, teferruatlı anlatmadım. Çünkü onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Daha usturuplu yazmaya çalıştım' dedi.

"Kız kardeşinizi affetmediniz mi hala?" sorusuna ise yüzünde acı bir tebessümle ve net bir şekilde "Yok, affetmedim" cevabını verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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