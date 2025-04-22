Yeni Kitabında "Enişteci" Kız Kardeşi Gülden Karaböcek'i Anlatan Neşe Karaböcek'ten "Affetmedim" Açıklaması!

Hikayenin detaylarını bilen mutlaka vardır, fakat kısa bir özet geçelim sizler için; İki kız kardeşin arasındaki küslük yıllar öncesine dayanıyor.

Yapımcısı olan Atilla Alpsakarya ile 1964 yılında evlenen Neşe Karaböcek, o dönem henüz 18'inden küçük olan kız kardeşi Gülden'in sanat hayatına bu kadar erken atılmasını istemiyor. İddiaya göre önüne de türlü türlü engeller çıkarıyor. Bu sırada eşi Atilla Alpsakarya'yla anlaşamadığı için boşanan Neşe Karaböcek, hemen akabinde Alpsakarya'nın kız kardeşi Gülden'e el uzatmaya karar verdiğini öğreniyor.

Buraya kadar her şey tamam, Alpsakarya'nın uzattığı el sayesinde Gülden Karaböcek, 'Dilek Taşı', 'Hatıran Yeter', 'Sevmeyeceğim' şarkılarıyla dinleyicinin kalbini çalıyor. Fakat kalbini çaldığı tek şey dinleyici olmuyor. Ablasının boşandığı sene Gülden Karaböcek, eski eniştesiyle evlenmeye karar veriyor ve literatüre de 'enişteci' olarak geçiyor.

Bu evlilik sebebiyle Gülden'in ailesi, ablası ve tüm çevresi ona sırt çeviriyor. Çünkü herkes için 'ablasının kocasını ayartan' bir kardeş olarak tarihe geçiyor.