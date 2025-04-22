Yeni Kitabında "Enişteci" Kız Kardeşi Gülden Karaböcek'i Anlatan Neşe Karaböcek'ten "Affetmedim" Açıklaması!
Hayat hikayesini anlattığı 'İşte Benim Masalım' isimli bir kitap yazan usta sanatçı Neşe Karaböcek, kitabının basın toplantısını geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi.
Kitabında kız kardeşiyle yaşadığı, senelerdir magazine altın harflerle kazınan 'eniştecilik' olayına da değindiğini belirten Neşe Karaböcek, kendisini hala affetmediğinin altını çizdi.
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'Arım Balım Peteğim', 'Adını Anmayacağım', 'Bu Nasıl Aşk Böyle' şarkılarıyla gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Neşe Karaböcek, senelerdir kız kardeşi Gülden Karaböcek'le yaşadığı hikayeyle dikkat çekiyor.
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Şimdiye dönersek, iki kız kardeş hala barışmış değil. Neşe Karaböcek'in Alpsakarya'dan Alper, Gülden Karaböcek'in ise Alpsakarya'dan Alpay isimli bir oğlu bulunuyor.
"Kız kardeşinizi affetmediniz mi hala?" sorusuna ise yüzünde acı bir tebessümle ve net bir şekilde "Yok, affetmedim" cevabını verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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