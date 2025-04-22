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Yüzü Gözü Açılmış: Kızıl Goncalar'ın Final Kararının Ardından Mert Turak'tan İmaj Değişikliği!

Yüzü Gözü Açılmış: Kızıl Goncalar'ın Final Kararının Ardından Mert Turak'tan İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2025 - 11:30

İki sezondur devam eden Kızıl Goncalar dizisi, önümüzdeki hafta 5 Mayıs'ta final yapma kararı aldı. Son çekimleri biten dizinin Naim Efendi'si Mert Turak, işi biter bitmez soluğu berberde aldı. Buyurun, Turak'ın imaj değişikliğini beraber görelim!

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İki sezondur devam eden, oldukça da sağlam bir izleyici kitlesine sahip olan Kızıl Goncalar dizisi ekranlara veda etmek için gün sayıyor.

İki sezondur devam eden, oldukça da sağlam bir izleyici kitlesine sahip olan Kızıl Goncalar dizisi ekranlara veda etmek için gün sayıyor.

Son çekimler geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı belki denk gelmişsinizdir. 

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı gibi isimleri bir araya getiren dizi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümle izleyicilerine veda edecek.

Dizinin Naim Efendi'sini bilen bilir! Mert Turak'ın hayat verdiği karakter, dizinin öne çıkan performanslarından biri olmuştu.

Dizinin Naim Efendi'sini bilen bilir! Mert Turak'ın hayat verdiği karakter, dizinin öne çıkan performanslarından biri olmuştu.

Meryem’in kocası, Zeynep’in babasını canlandıran Mert Turak, başlarda gıcık olunan bir karakter çizse de sonradan kalpleri bir miktar fethetmeyi başarmıştı.

Dizinin final kararının ardından Mert Turak'tan da radikal bir hamle geldi!

Dizinin final kararının ardından Mert Turak'tan da radikal bir hamle geldi!

İki sezondur gür sakallarıyla gördüğümüz ve eski halini neredeyse unuttuğumu Mert Turak yoğun saç sakalına veda etti!

Yüzü gözü açılan Turak, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, 'Yorumları alayım?' notunu düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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