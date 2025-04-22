Mert Vidinli'yi Konuk Etmişti: Danla Bilic, Espressolab Olayından Sonra O Bölümü Yayınlayacak mı?
Espressolab paylaşımı sebebiyle önce sosyal medyanın, sonra da birçok ünlü 'arkadaşının' tepkisini çeken Mert Vidinli, geçtiğimiz ay Danla Bilic'in yeni programı DanlaCast'e konuk olmuştu.
Olaydan bu yana düzenli olarak takipçi kaybeden Mert Vidinli hakkında henüz Danla Bilic'ten herhangi bir yorum gelmedi, Bilic, Vidinli'yi takipten de çıkmadı.
Fakat bir ay önce çekilen ve yayınlanması plananlanan Vidinli'li bölümü yayınlayıp yayınlamayacağı da merak konusu oldu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin başında gelen Espressolab'de paylaşım yapan Mert vidinli gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Mert Vidinli'yle oldukça yakın olduğunu bildiğimiz isimlerden biri de Danla Bilic'ti.
Danla Bilic'in hesabında Mert Vidinli'yle DanlaCast bölümüne dair herhangi bir paylaşım olmamasına rağmen, Mert Vidinli o gün çektikleri pozu paylaşmış, altında da Danla'yı ne kadar çok sevdiğini belirtmişti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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