Mert Vidinli'yi Konuk Etmişti: Danla Bilic, Espressolab Olayından Sonra O Bölümü Yayınlayacak mı?

Espressolab paylaşımı sebebiyle önce sosyal medyanın, sonra da birçok ünlü 'arkadaşının' tepkisini çeken Mert Vidinli, geçtiğimiz ay Danla Bilic'in yeni programı DanlaCast'e konuk olmuştu.

Olaydan bu yana düzenli olarak takipçi kaybeden Mert Vidinli hakkında henüz Danla Bilic'ten herhangi bir yorum gelmedi, Bilic, Vidinli'yi takipten de çıkmadı.

Fakat bir ay önce çekilen ve yayınlanması plananlanan Vidinli'li bölümü yayınlayıp yayınlamayacağı da merak konusu oldu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!