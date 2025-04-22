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Mert Vidinli'yi Konuk Etmişti: Danla Bilic, Espressolab Olayından Sonra O Bölümü Yayınlayacak mı?

Mert Vidinli'yi Konuk Etmişti: Danla Bilic, Espressolab Olayından Sonra O Bölümü Yayınlayacak mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2025 - 08:44

Espressolab paylaşımı sebebiyle önce sosyal medyanın, sonra da birçok ünlü 'arkadaşının' tepkisini çeken Mert Vidinli, geçtiğimiz ay Danla Bilic'in yeni programı DanlaCast'e konuk olmuştu. 

Olaydan bu yana düzenli olarak takipçi kaybeden Mert Vidinli hakkında henüz Danla Bilic'ten herhangi bir yorum gelmedi, Bilic, Vidinli'yi takipten de çıkmadı. 

Fakat bir ay önce çekilen ve yayınlanması plananlanan Vidinli'li bölümü yayınlayıp yayınlamayacağı da merak konusu oldu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin başında gelen Espressolab'de paylaşım yapan Mert vidinli gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin başında gelen Espressolab'de paylaşım yapan Mert vidinli gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ünlülerle kurduğu yakın dostluklarla ve organize ettiği event'lerde aklınıza gelebilecek her ünlüyü ağırlamasıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, Nikol Başoğlu Kocadağ ile soluğu Espressolab'de almış, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekmişti. 

Tepki, sosyal medya kullanıcılarıyla kısıtlı kalmadı. Bugüne dek kendisiyle boy boy fotoğrafları, sıkı da bir dostluğu olan birçok ünlü isim Mert Vidinli'nin paylaşımını affetmedi ve bir bir takipten çıktı.

Kaçıranlar için şu ana dek Mert Vidinli'ye tepkisini gösterip takipten çıkan ünlü isimlerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mert Vidinli'yle oldukça yakın olduğunu bildiğimiz isimlerden biri de Danla Bilic'ti.

Mert Vidinli'yle oldukça yakın olduğunu bildiğimiz isimlerden biri de Danla Bilic'ti.

Gündeme dair her konuyla ilgili sesini çıkaran Danla Bilic, Mert Vidinli konusunda şimdiye dek sessiz kalmayı tercih etti. 

Sessizliğinin ardından, yaklaşık bir ay önce çektikleri DanlaCast bölümü de yeniden gündeme oturdu. 

Bir süre önce YouTube'da DanlaCast isimli bir programa başlayan Danla Bilic, Mert Vidinli'yi de ağırlamıştı. Fakat bir ay önce çekilen bölüm, halen yayınlamamıştı.

Danla Bilic'in hesabında Mert Vidinli'yle DanlaCast bölümüne dair herhangi bir paylaşım olmamasına rağmen, Mert Vidinli o gün çektikleri pozu paylaşmış, altında da Danla'yı ne kadar çok sevdiğini belirtmişti.

Danla Bilic'in hesabında Mert Vidinli'yle DanlaCast bölümüne dair herhangi bir paylaşım olmamasına rağmen, Mert Vidinli o gün çektikleri pozu paylaşmış, altında da Danla'yı ne kadar çok sevdiğini belirtmişti.

Yaşananlardan sonra Danla Bilic'in o bölümü yayınlayıp yayınlamayacağı ve bu konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu. 

Şimdilik Danla Bilic tarafından gelen herhangi bir açıklama yok. Bölüm bir ay önce çekilmesine rağmen, yayına alınma gibi bir planı var gibi de durmuyor...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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