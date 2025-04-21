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Yalı Çapkını Bitince Yenilenmeye Karar Verdi: Afra Saraçoğlu'ndan Ekstra Radikal İmaj Değişikliği!

Yalı Çapkını Bitince Yenilenmeye Karar Verdi: Afra Saraçoğlu'ndan Ekstra Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.04.2025 - 22:18

Üç sezondur hayatımızda olan Yalı Çapkını dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu, finalden hemen sonra yenilenmeye karar verdi! Kahverengi saçlarına veda eden Saraçoğlu'nun radikal imaj değişikliği sosyal medyada olay yarattı!

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Üç sezondur Star TV ekranlarında devam eden Yalı Çapkını dizisi, 4 Nisan'da final yaptı.

Üç sezondur Star TV ekranlarında devam eden Yalı Çapkını dizisi, 4 Nisan'da final yaptı.

101. bölümüyle ekranlara veda eden Yalı Çapkını, ilk sezonunda inanılmaz bir başarı yakalasa da ikinci ve üçüncü sezonlarında seyirciye beklediğini verememişti. 

Sette başlayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşkı da dizi bitene kadar gündemden bir an olsun düşmedi. Şimdi ne durumda olduklarına dair en ufak bir fikrimiz olmasa da zamanında Mert Yazıcıoğlu'nu göbeğine alan inanılmaz bir aşk üçgenine imza atmıştı ikili, bilen bilir. 

Dizinin son demlerinde de sette hep bir gerginlik olduğu konuşuldu, uzun bir süredir de beraber göremedik çifti...

Mert Ramazan Demir, dizi biter bitmez soluğu askerde aldı. Hatay'a vatani görevini tamamlaya gittikten sonra Afra Saraçoğlu'ndan ses seda çıkmıyordu ki...

Mert Ramazan Demir, dizi biter bitmez soluğu askerde aldı. Hatay'a vatani görevini tamamlaya gittikten sonra Afra Saraçoğlu'ndan ses seda çıkmıyordu ki...

Bugün bomba bir değişimle gündeme oturdu kendisi. 

Şimdi son kez kahverengi saçlarıyla Afra Saraçoğlu'na bakmanızı rica ediyoruz sizden! Çünkü radikal bir değişikliğe gitti Saraçoğlu!

Saçlarını oldukça açık bir sarıya boyatarak herkese sürpriz yaptı!

Saçlarını oldukça açık bir sarıya boyatarak herkese sürpriz yaptı!

Genel olarak beğenilen Afra Saraçoğlu'na eleştiriler de geldi tabii. Yine de yenilik iyidir, bir tazelenmek istemiş diye yorumladık! Hatta belki de bir mesajdır askerdeki sevdiceğine, 'Şimdi gel de gör beni bambaşka biri!' diyordur, bilemiyoruz.

Sizce nasıl olmuş diye sormadan önce buyurun, kimler bu değişimi nasıl yorumlamış beraber görelim!

Sizce nasıl olmuş diye sormadan önce buyurun, kimler bu değişimi nasıl yorumlamış beraber görelim!
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Söz sizde! Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Söz sizde! Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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