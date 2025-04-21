Yalı Çapkını Bitince Yenilenmeye Karar Verdi: Afra Saraçoğlu'ndan Ekstra Radikal İmaj Değişikliği!

101. bölümüyle ekranlara veda eden Yalı Çapkını, ilk sezonunda inanılmaz bir başarı yakalasa da ikinci ve üçüncü sezonlarında seyirciye beklediğini verememişti.

Sette başlayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşkı da dizi bitene kadar gündemden bir an olsun düşmedi. Şimdi ne durumda olduklarına dair en ufak bir fikrimiz olmasa da zamanında Mert Yazıcıoğlu'nu göbeğine alan inanılmaz bir aşk üçgenine imza atmıştı ikili, bilen bilir.

Dizinin son demlerinde de sette hep bir gerginlik olduğu konuşuldu, uzun bir süredir de beraber göremedik çifti...