Yalı Çapkını Bitince Yenilenmeye Karar Verdi: Afra Saraçoğlu'ndan Ekstra Radikal İmaj Değişikliği!
Üç sezondur hayatımızda olan Yalı Çapkını dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu, finalden hemen sonra yenilenmeye karar verdi! Kahverengi saçlarına veda eden Saraçoğlu'nun radikal imaj değişikliği sosyal medyada olay yarattı!
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Üç sezondur Star TV ekranlarında devam eden Yalı Çapkını dizisi, 4 Nisan'da final yaptı.
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Mert Ramazan Demir, dizi biter bitmez soluğu askerde aldı. Hatay'a vatani görevini tamamlaya gittikten sonra Afra Saraçoğlu'ndan ses seda çıkmıyordu ki...
Saçlarını oldukça açık bir sarıya boyatarak herkese sürpriz yaptı!
Sizce nasıl olmuş diye sormadan önce buyurun, kimler bu değişimi nasıl yorumlamış beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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