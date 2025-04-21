Instagram Yetmedi: İrem Derici'den Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye X'ten 'Karakter' Dersi!
Sabah saatlerinde sosyal medya fenomeni Mert Vidinli'nin Espressolab paylaşımına sert sözlerle Instagram'dan çıkışan İrem Derici, konuyu X'e taşımaya karar verdi.
Bu sefer de Vidinli'ye ağır bir 'karakter' dersi verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Dün akşam saatlerinde boykot listesinin başında yer alan kahve zinciri Espressolab'de paylaşım yapan Mert Vidinli gündeme bomba gibi düştü.
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Instagram'dan yaptığı paylaşımı yeterli bulunmayan İrem Derici, geçtiğimiz dakikalarda mevzuyu X'e de taşımaya karar verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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