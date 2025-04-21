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Instagram Yetmedi: İrem Derici'den Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye X'ten 'Karakter' Dersi!

Instagram Yetmedi: İrem Derici'den Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye X'ten 'Karakter' Dersi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.04.2025 - 21:05

Sabah saatlerinde sosyal medya fenomeni Mert Vidinli'nin Espressolab paylaşımına sert sözlerle Instagram'dan çıkışan İrem Derici, konuyu X'e taşımaya karar verdi.

Bu sefer de Vidinli'ye ağır bir 'karakter' dersi verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Dün akşam saatlerinde boykot listesinin başında yer alan kahve zinciri Espressolab'de paylaşım yapan Mert Vidinli gündeme bomba gibi düştü.

Dün akşam saatlerinde boykot listesinin başında yer alan kahve zinciri Espressolab'de paylaşım yapan Mert Vidinli gündeme bomba gibi düştü.

Birçok ünlüyle kurduğu dostlukla tanınan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli'nin Espressolab'de elinde kahvesiyle paylaştığı hikaye sosyal medyada büyük tepki çekmişti. 

Hatta birçok ünlü 'arkadaşının' da kendisini takipten çıkmasıyla sonuçlanmıştı. İrem Derici, kendisini başından beri takip etmeyen ünlü isimlerdendi fakat sinirlendi mi kendisini kimseler tutamaz biliyorsunuz, Mert Vidinli'ye sert bir çıkışta bulunmuş, ateş püskürmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Instagram'dan yaptığı paylaşımı yeterli bulunmayan İrem Derici, geçtiğimiz dakikalarda mevzuyu X'e de taşımaya karar verdi.

Instagram'dan yaptığı paylaşımı yeterli bulunmayan İrem Derici, geçtiğimiz dakikalarda mevzuyu X'e de taşımaya karar verdi.

X hesabından yaptığı paylaşımda Mert Vidinli'ye karakter dersi veren İrem Derici

'Ben herkesin fikrine, yaşam tarzına, seçimlerine saygı duyan biriyim. Ben çok matah mıyım, hayır. Binlerce kusurum var, ağzım bozuk, borderline’ım, anoreksiya atlattım, 2 ay yoğun bakımda kaldım. Ama inançlarımdan ve değerlerimden hiç taviz vermedim. Benim derdim 3 kuruş için iki yüzlülük yapanlarla. Şu paraya bi’ doyun! Taviz vermeyin karakterinizden. Ki varsa…' 

açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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