Şovun Böylesi: Kubilay Aka'dan "Hafsanur Sancaktutan'ın Hangi Özelliğini Değiştirirdin?" Sorusuna Bomba Cevap!

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Kubilay Aka'nın aylardır aşk yaşadığı Hafsanur Sanckatutan ile ilgili yöneltilen, 'Hangi özelliğini değiştirmek isterdin?' sorusuna verdiği cevap X'in gündemine oturdu.

Kimileri Aka'yı oldukça 'cringe' bulurken, kimileri de Aka'ya fena düştü. Buyurun, Kubilay bey ne demiş de bu kadar olay olmuş beraber görelim!