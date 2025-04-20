Şovun Böylesi: Kubilay Aka'dan "Hafsanur Sancaktutan'ın Hangi Özelliğini Değiştirirdin?" Sorusuna Bomba Cevap!
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Kubilay Aka'nın aylardır aşk yaşadığı Hafsanur Sanckatutan ile ilgili yöneltilen, 'Hangi özelliğini değiştirmek isterdin?' sorusuna verdiği cevap X'in gündemine oturdu.
Kimileri Aka'yı oldukça 'cringe' bulurken, kimileri de Aka'ya fena düştü. Buyurun, Kubilay bey ne demiş de bu kadar olay olmuş beraber görelim!
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Ne zaman yeni bir ünlü konuk olsa günlerce konuştuğumuz İbrahim Selim ile Bu Gece'nin dün yayınlanan bölümünün misafiri Kubilay Aka oldu.
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Sohbetin tamamı aynı ciddiyette geçmedi tabii. Kubilay Aka'nın aylardır beraber olduğu Hafsanur Sancaktutan'ın kulakları da bol bol çınlatıldı.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim... 😂
Sonra da kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? "Cringe" mi? "Sek erkek cevabı" mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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