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Şovun Böylesi: Kubilay Aka'dan "Hafsanur Sancaktutan'ın Hangi Özelliğini Değiştirirdin?" Sorusuna Bomba Cevap!

Şovun Böylesi: Kubilay Aka'dan "Hafsanur Sancaktutan'ın Hangi Özelliğini Değiştirirdin?" Sorusuna Bomba Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.04.2025 - 21:24

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Kubilay Aka'nın aylardır aşk yaşadığı Hafsanur Sanckatutan ile ilgili yöneltilen, 'Hangi özelliğini değiştirmek isterdin?' sorusuna verdiği cevap X'in gündemine oturdu. 

Kimileri Aka'yı oldukça 'cringe' bulurken, kimileri de Aka'ya fena düştü. Buyurun, Kubilay bey ne demiş de bu kadar olay olmuş beraber görelim!

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Ne zaman yeni bir ünlü konuk olsa günlerce konuştuğumuz İbrahim Selim ile Bu Gece'nin dün yayınlanan bölümünün misafiri Kubilay Aka oldu.

Ne zaman yeni bir ünlü konuk olsa günlerce konuştuğumuz İbrahim Selim ile Bu Gece'nin dün yayınlanan bölümünün misafiri Kubilay Aka oldu.

Yayınlandığı andan itibaren büyük ses getiren programda sohbet akıp giderken, Kubilay Aka'nın İmamoğlu sürecinde yaşananlar ve oyuncu arkadaşlarının yaşadıklarıyla ilgili yorumu dikkat çekmişti. 

TRT'ye sert çıkışıyla gündeme gelen Aka, günler sonra içini dökmüş, ifade özgürlüğünün ellerinden alınmasıyla ilgili övgü toplayan bir açıklamada bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sohbetin tamamı aynı ciddiyette geçmedi tabii. Kubilay Aka'nın aylardır beraber olduğu Hafsanur Sancaktutan'ın kulakları da bol bol çınlatıldı.

Sohbetin tamamı aynı ciddiyette geçmedi tabii. Kubilay Aka'nın aylardır beraber olduğu Hafsanur Sancaktutan'ın kulakları da bol bol çınlatıldı.

Fakat Hafsanur'la ilgili özellikle bir kesit, geçtiğimiz saatlerde X'in gündemine oturdu. 

İbrahim Selim'in 'Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsan hangi özelliğini değiştirirdin?' sorusuna Kubilay Aka'dan bomba bir cevap geldi. 

'Soyadını' dedikten sonra kankalara boğulan Kubilay Aka'nın verdiği cevap bazıları tarafından 'tam bir ergen hareketi' olarak yorumlanırken, bazılarının da sinirini fena hoplattı.🙈

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim... 😂

Sonra da kimler ne demiş beraber görelim! 👇

Sonra da kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? "Cringe" mi? "Sek erkek cevabı" mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? "Cringe" mi? "Sek erkek cevabı" mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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